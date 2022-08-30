В Кремле отрицают покупку иранских БПЛА, но сообщают о развитии сотрудничества с Тегераном

По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, иностранные СМИ дезинформируют читателей сообщениями о беспилотниках. При этом он подчеркивает, что отношения с Ираном будут развиваться и дальше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о закупке Россией партии ударных беспилотников у Ирана "информационным вбросом". Об этом представитель Кремля сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции.

"The Washington Post", к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", — сказал Песков.

Таким образом, пресс-секретарь Путина прокомментировал вчерашнюю статью в американском издании о том, что Иран уже направил в страну-агрессор первую партию своих БПЛА. В частности, журналисты отметили, что транспортные самолеты с грузом вылетели еще 19 августа, при этом некоторые беспилотники уже вышли из строя.

Аналогичная информация прошла и в других западных СМИ. Так, сообщения о передаче партии БПЛА российской стороне опубликовали агентства Associated Press и Reuters. При этом издания также говорят о том, что Россия столкнулась с "многочисленными неудачами" при применении иранских беспилотников.

В то же время, Дмитрий Песков, отрицая покупку БПЛА, все же подчеркнул, что Россия продолжит развивать сотрудничество с Ираном.

"Что касается нашего взаимоотношения с Ираном, то они развиваются динамично. Они развивались и раньше, развиваются и сейчас, и будут развиваться".

[ + – ] СМИ сообщают, что Иран уже передал РФ первую партию своих беспилотников. Фото: AP Photo

Российский газ для Европы

Дмитрий Песков также прокомментировал поставки российского газа в страны Евросоюза. Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что никаких препятствий для этого, кроме технологических проблем, не существует.

"Есть гарантии того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять все свои обязательства", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, санкции, введенные западными странами, не позволяют сегодня РФ проводить "нормальное" сервисное обслуживание и ремонтные работы оборудования. Кроме этого, ограничения не позволяют юридически оформить возвращение узлов агрегатов в места их эксплуатации.

Ранее мы сообщали о том, что РФ готовится закупить у Ирана тысячу разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129. 27 августа СМИ сообщили о том, что Тегеран передал России сотни дронов.

Советник главы Офиса президента Алексея Арестовича также подтвердил, что ВС РФ уже использует иранские беспилотники в Украине. Однако, по его словам, Иран передал не самые передовые модели.

По информации источников из Ирана и США, российские войска получили БПЛА Mohajer и Shahed. Как отмечают иранские военные СМИ, Mohajer-6 может выполнять миссии по наблюдению и разведке, а серия Shahed считается одним из самых эффективных ударных беспилотников страны.