Россия недовольна закупленными у Ирана боевыми беспилотниками, — The Washington Post

По информации журналистов, российские военные получили первую партию иранских БПЛА Mohajer-6 и Shahed, однако столкнулись с техническими проблемами.

Российские военные остались недовольны тайно закупленными боевыми беспилотниками у Ирана из-за того, что столкнулись с рядом технических проблем. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации журналистов, транспортные самолеты с первой партией БПЛА вылетели из Ирана 19 августа. На борту были дроны двух типов: Mohajer-6 и Shahed, которые способны нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели.

Однако по данным сотрудников службы безопасности США и союзного правительства, передача вооружения была омрачена техническими проблемами с беспилотниками. По словам официальных лиц, в ходе первых испытаний, проведенных россиянами, иранские БПЛА столкнулись с многочисленными отказами.

"В системе есть несколько ошибок. Россияне недовольны", — сказал службы безопасности союзников

Напомним, о передачи Ираном беспилотников Mohajer-6 и Shahed России также писало издание The New York Times. Фокус разбирался в их характеристиках, и чем они отличаются.

27 августа издание AP писало, что в Россию уже прибыли сотни дронов из Ирана для ведения войны в Украине. По данным разведчиков, иранские БПЛА уже полностью готовы к запуску. Иран также поможет РФ обходить санкции.

30 августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не покупала иранские БПЛА. По его словам, иностранные СМИ дезинформируют читателей сообщениями о беспилотниках. При этом он подчеркивает, что отношения с Ираном будут развиваться и дальше.