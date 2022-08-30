Росія незадоволена закупленими в Ірану бойовими безпілотниками, — The Washington Post

За інформацією журналістів, російські військові отримали першу партію іранських БПЛА Mohajer-6 та Shahed, проте зіткнулися з технічними проблемами.

Російські військові залишилися незадоволені таємно закупленими бойовими безпілотниками в Ірану через те, що зіткнулися з низкою технічних проблем. Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, транспортні літаки з першою партією БПЛА вилетіли з Ірану 19 серпня. На борту були дрони двох типів: Mohajer-6 та Shahed, які здатні нести боєприпаси для атак на радари, артилерію та інші військові цілі.

Однак, за даними співробітників служби безпеки США та союзного уряду, передавання озброєння було затьмарене технічними проблемами з безпілотниками. За словами офіційних осіб, під час перших випробувань, проведених росіянами, іранські БПЛА зіткнулися з численними відмовами.

"У системі є кілька помилок. Росіяни незадоволені", — сказали в службі безпеки союзників.

Нагадаємо, про передавання Іраном безпілотників Mohajer-6 та Shahed Росії також писало видання The New York Times. Фокус розбирався в їх характеристиках, і чим вони відрізняються.

27 серпня видання AP писало, що в Росію уже прибули сотні дронів з Ірану для ведення війни в Україні. За даними розвідників, іранські БПЛА вже повністю готові до запуску. Іран також допоможе РФ обходити санкції.

30 серпня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не купувала іранські БПЛА. За його словами, іноземні ЗМІ дезінформують читачів повідомленнями про безпілотників. При цьому він наголошує, що відносини з Іраном розвиватимуться й надалі.