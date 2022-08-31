Иранский дрон Karrar оснастили шестиствольным пулеметом, - СМИ

Медиа публикуют видео стрельбы БПЛА из пулемета.

Пророссийский телеграм-канал Dambiev заявил, что в Иране сделали беспилотный летательный аппарат Karrar с шестиствольным пулеметом. Как утверждается, возможности аппарата продемонстрировали во время недавних учений.

На опубликованном видео можно заметить в полумраке силуэт, напоминающий кабину самолета или нос дрона с "надстройкой", откуда выглядывает ствол оружия. Как утверждает автор — это пулемет Akhgar калибра 7,62-мм.

Оружие совершило очередь, после чего кадр сменился. Далее показали, как реактивный БПЛА с похожими очертаниями взлетает со специальной платформы.

Как пишет издание Defence Update, иранские военные впервые показали дрон Karrar от Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) в 2010 году, предназначенный для проведения разведки и нанесения ударов на большом расстоянии от места запуска — дальность полета составляет 1000 км у разведывательной и 400 км у ударной версии. Во время полета БПЛА может делать снимки и передавать их в центр управления при наличии связи. Аппарат оснащается одной большой бомбой Mk 82 или двумя ракетами Kowsar или Nasr-1.

Karrar является производным от американского беспилотника Beechcraft MQM-107 Streaker. Изначально он использовался в качестве мишени для обучения расчетов ПВО, но впоследствии был снабжен вооружением. Он летает при помощи двигателей Toloue-4 или Toloue-5, развивая скорость до 900 км/ч.

Другие характеристики БПЛА Karrar

Максимальный взлетный вес: 700 кг;

Вес полезной нагрузки: до 227 кг;

Длина: 4 м;

Размах крыла: 2,5 м.

Ранее Иран официально представил новый ударный дрон линейки Ababil. В Минобороны рассказали, что аппарат может искать и захватывать цели, чтобы затем наносить высокоточные удары ракетами.

Писали также, какие БПЛА у Исламской республики и на что они способны. Иран старается хранить свои военные технологии в секрете, но некоторые подробности все-таки просочились в СМИ.