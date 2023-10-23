Истребитель ракет и беспилотников: армия Ирана "скрестила" дрон Karrar и ЗРК (видео)

Беспилотник может запускать ракеты с тепловым наведением, которые инженеры готовили последние 18 месяцев. Эксперты оценили, насколько эффективной может быть такая система.

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Армия Ирана вооружила беспилотник Karrar местного производства модифицированной самонаводящейся ракетой от зенитного комплекса Majid. Об этом пишет иранское издание Tehran Times со слов командующего Военно-воздушными силами бригадного генерала Алирезы Сабахи-Фарда.

Ракету типа "земля-воздух" AD-08 от зенитно-ракетного комплекса ближнего действия Majid иранские специалисты модернизировали 18 месяцев, проведя много исследований и испытаний, и в результате превратили ее в ракету воздушного базирования. Теперь она имеет систему теплового наведения, дальность полета 8 км и боеголовку, способную взрывать различные цели в небе.

Запуск дрона Karrar c ракетой AD-08 от ЗРК Majid в Иране Фото: Tasnim

Как утверждает бригадный генерал, новыми ракетами вооружат беспилотники Karrar с высотой полета более 14 км и дальностью 1000 км у разведывательной или 400 км у ударной версии. Этот дрон уже подавал радиолокационные и радиосигналы предупреждения иностранным самолетам, приближавшимся к прибрежным водам Ирана или к его району полетной информации (FIR).

Иранские военные уверяют, что уже протестировали возможности Karrar по запуску модифицированных ракет Majid и в качестве доказательства предоставило видеозапись. Во время испытания беспилотник сбил воздушную цель в виде другого БПЛА, запустив по нему ракету, закрепленную в нижней части корпуса.

Аналитики издания Defence Express обратили внимание, что иранские инженеры не стали кардинально менять и адаптировать технологию, просто сняли пусковой контейнер с ЗРК Majid и прикрепили к днищу Karrar. Судя по ролику, дрон ищет цель с помощью курсовой камеры, передавая изображение оператору по телевизионному каналу. Военному нужно направить БПЛА к цели, дождаться, пока боеголовка самонаведения AD-08 захватит тепловую цель и дать команду на запуск ракеты.

Defence Express добавило, что комплекс Majid Иран официально представил относительно недавно — в январе 2022 года. Вполне возможно, со временем на Karrar также установят упрощенный вариант оптико-прицельной станции от того же ЗРК с дневной и тепловизионной камерами.

Заявленная дальность поражения Majid составляет 8 км при максимальной высоте целей в 6 км. Если запустить ракету с БПЛА в воздухе, то дальность ее полета может увеличиться в 2-3 раза, вот только на эффективность может сильно влиять чувствительность головки самонаведения, а точнее то, на каком расстоянии она может захватить цель.

Иранский беспилотник Karrar с пусковой установкой от ЗРК Majid Фото: Fars News

Как отмечает Tehran Times, Karrar — современный иранский реактивный беспилотник, предназначенный для перехвата летающих объектов противника. Он усиливает возможности ПВО армии Ирана, позволяя выполнять больше разных задач на больших высотах.

Defence Express отмечает, что Karrar впервые поднялся в воздух в 2009 году, а потому является довольно старым аппаратом — у Ирана уже есть модели поновее. Сам дрон сделан на основе американских беспилотных мишеней MQM-107 Streaker, которые поставляли иранцам до революции 1979 года.

Турбореактивный двигатель разгоняет Karrar до максимальной скорости 900 км/ч, что вполне позволяет использовать его в роли истребителя для перехвата дронов и крылатых ракет. Еще одним преимуществом такого средства ПВО является запуск с пусковых установок — благодаря этому дроны не зависят от аэродромов и их можно разместить в разных местах, неизвестных противнику.

Как считают аналитики, таким образом армия Ирана может компенсировать слабость пилотируемой авиации, представленную устаревшими американскими F-4 Phantom та F-14 Tomcat наравне с китайскими копиями советских МиГ-21. Но об успехе разработки говорить пока рано, ведь попытка превратить Karrar в истребитель для ПВО уже была и ни к чему не привела — в 2021 году с беспилотника запустили иранскую копию ракеты AIM-9 Sidewinder и даже показали видео без фиксации попадания.

В сентябре Иран похвастался самым дальнобойным дроном в мире. Иранские военные представили Mohajer-10 на параде и заявили, будто новинка может пролететь 2000 км с полезной нагрузкой до 300 кг.