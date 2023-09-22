Иран заявил о создании самого дальнобойного дрона в мире: что о нем известно (видео)

Предполагается, что речь идет о новом БПЛА Mohajer-10 с дальностью полета 2000 км, полезной нагрузкой 300 кг и временем автономной работы до 24 часов.

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Иран сегодня продемонстрировал свою военную технику в годовщину войны 1980-х годов с Ираком, в том числе беспилотник с якобы самой большой в мире дальностью действия, а также баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Каковы официальные технические характеристики дрона и каковы характеристики гиперзвуковых ракет — остается неизвестным. Ни местные иранские СМИ ни агентство Reuters не публикуют даже фото якобы представленных дрона и ракет. Единственное, о чем сообщают иранские СМИ, так это о том, что дрон "был представлен" на параде, который транслировался в прямом эфире, и что название дрона Mohajer.

Reuters напоминает, что в прошлом месяце Исламская Республика заявила, что построила усовершенствованный беспилотник Mohajer-10 с увеличенной дальностью и продолжительностью полета, а также с большей полезной нагрузкой. Дальность полета беспилотника составляет 2000 км и он может летать до 24 часов, сообщили тогда государственные СМИ, добавив, что его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6.

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Соединенные Штаты обвинили Иран в предоставлении дронов Mohajer-6, среди других беспилотников, России для ее агрессии против Украины. Вашингтон уже расширил санкции, связанные с Ираном, сославшись на "продолжающееся преднамеренное распространение БПЛА", которое дает возможность России продолжать антиукраинскую агрессию. Конечно, Иран отрицает предоставление дронов российским оккупантам.

Ирано-иракская война разразилась 22 сентября 1980 года, когда силы тогдашнего президента Ирака Саддама Хусейна вторглись в Иран. Конфликт, который был экономически разрушительным и унес жизни не менее полумиллиона человек, зашел в тупик в августе 1988 года, напоминает Reuters.

Дрон Mohajer-10

Ранее Фокус писал, что РФ может улучшить иранские дроны и передать их обратно, усилив Иран. В США опасаются, что совместные усилия Ирана и России в разработке беспилотников укрепят режим Башара Асада в Сирии.