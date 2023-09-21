РФ может улучшить иранские дроны и передать их обратно, усилив Иран, — генерал США

В США опасаются, что совместные усилия Ирана и России в разработке беспилотников укрепят режим Башара Асада в Сирии.

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Российские модификации могут укрепить иранскую технологию беспилотников и активизировать его кампанию по поддержке президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает издание The Defense Post, которое цитирует заявление генерала США Алексуса Гринкевича, командующего девятыми воздушными силами (Ninth Air Force).

"Я думаю, что существует риск того, что Россия может модифицировать дроны из Ирана, а затем передать важные технологи обратно Ирану, что усилит его возможности в разработки новых БПЛА", — заявил генерал. — "Последствия этих отношений уже проявляются в Сирии. Кто бы мог подумать, что Российской Федерации понадобится обратиться в Иран для усиления своего военного потенциала? И все же это случилось".

Сайт The Defense Post отмечает, что ударные дроны-камикадзе стали центром военной стратегии как России, так и Ирана, которые находятся под жесткими западными санкциями. Владимир Путин даже подарил северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну беспилотники во время его визита в Москву на прошлой неделе, пишет издание.

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Тегеран и Москва оказали экономическую, политическую и военную поддержку правительству Сирии, помогая Дамаску и режиму Башара Асада вернуть большую часть территорий, которые он потерял на ранних этапах войны. Конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более 500 000 человек, привел к перемещению миллионов людей и нанес ущерб инфраструктуре и промышленности страны.

Ранее Израиль заявил, что Россия может продавать современное вооружение Ирану. Об этом заявил директор разведки Моссад Давид Барнеа, что является редкой публичной критикой Москвы со стороны израильского чиновника.

"Мы обеспокоены тем, что россияне выполнят требования Ирана о поставках ему оружия и сырья, которые поставят Израиль под угрозу", — сказал глава израильской разведки.

Тем временем с начала военной агрессии Российская Федерация уже выпустила по Украине уже более 2000 дронов Shahed. Тем самым власти РФ потратили на удары по Украине пенсии 500 тысяч россиян.