Выпустили более 2000 Shahed: РФ потратила на удары по Украине пенсии 500 тысяч россиян

По данным Страткома ВСУ, первый иранский беспилотник типа Shahed Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад — 13 сентября 2022 года.

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Более 2000 ударных БпЛА типа "Шахед" Российская Федерация уже выпустила по Украине. Об этом 13 сентября сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации Страткома ВСУ, именно в этот день, 13 сентября, год назад ВС Украины сбили первый иранский ударный дрон типа "Shahed".

"Первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад — 13 сентября 2022 года. Это означает, что в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 "Шахедов" в день", — говорится в сообщении.

В Страткоме ВСУ подсчитали, что за это время Россия потратила до ста миллионов долларов на иранские беспилотники, которыми атаковала территорию Украины.

"Суммарная стоимость этих камикадзе составила, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов. Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян", — заявили в Управление стратегических коммуникаций.

Что известно о ночной атаке БпЛА 13 сентября

В ночь на 13 сентября 2023 года ВС РФ атаковали Одесскую и Сумскую области Украины несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.

Всего было зафиксировано пуски 44 "шахедов". Основной удар был направлен на южные районы Одесской области, на портовую инфраструктуру региона. По результатам боевой работы Воздушных Сил ВСУ уничтожено 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".

Напомним, 11 сентября сообщалось, что РФ серьезно усовершенствовала "шахеды", которыми атакует Украину. Новое антишумовое устройство, которое нашли среди обломков ударного дрона, изготавливают в России.