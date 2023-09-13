РФ атаковала Украину десятками Shahed: взрывалось над портами Одесской области, есть пострадавшие (фото)

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти пять часов. В течение этого времени российские дроны атаковали область несколькими волнами, стартовав из Крыма и РФ.

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В ночь на 13 сентября ВС РФ атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed. Под ударом россиян оказалась Одесская область, также слышали взрывы на Сумщине. Врага интересовали речные порты, в направлении которых летело большинство дронов. Фокус подытожил официальную информацию о ночном обстреле РФ от Воздушных сил ВСУ и военных администраций.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия запустила 44 дрона-камикадзе. Дроны стартовали с трех полигонов, расположенных в Крыму (с мыса Чауда), под Курском и Приморско-Ахтарском.

Бойцам ПВО удалось сбить 32 российских беспилотника. Таким образом, эффективность составила 72%.

О деталях ночной атаки рассказали руководители Сумской и Одесской ОГА.

В частности, Сумская ОВА сообщила о работе ПВО над областью: удалось сбить три дрона. Воздушная тревога продолжалась два часа — с 2:31 до 4:47.

Тем временем в Одесской области атака россиян продолжалась почти пять часов — с 0:28 до 5:01. Глава Одесской ОГА Олег Кипер утверждает, что Shahed летели на область несколькими волнами. Под первую волну попал речной порт на Дунае Рени, затем — Измаил.

ВС РФ удалось попасть по нескольким объектам, указывает чиновник. Места попаданий — припортовая и гражданская инфраструктура. В результате взрывов возник пожар, с которым справились пожарные. Есть пострадавшие: шестеро раненых, из них трое — в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь.

Позже Одесская областная прокуратура уточнила данные о пострадавших — их семеро. Также опубликовала фотографии с места событий, на которых видно разрушенные дома и пожар.

Война РФ против Украины: детали

Отметим, согласно отчету Воздушного командования ВСУ, в течение трех дней — с 10 по 13 сентября 2023 года — россияне запустили по Украине 89 дронов-камикадзе Shahed. Из них сбито 70. Каждый раз от атак страдала Одесская область, а также Сумщина и прифронтовые территории.

Кроме того, происходили обстрелы в течение предыдущих 10 дней. В частности, в ночь с 7 на 8 сентября россияне запустили несколько волн дронов, а в ночь на 5 сентября применили баллистическую ракету "Искандер".

Напоминаем, во время нескольких сентябрьских обстрелов Одесской области российские дроны упали на территории Румынии. Власти сначала не признавали событие, однако в конце концов решили, что нужно принимать какие-то меры: будут выселять людей из сел, расположенных напротив Рени.