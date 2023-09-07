Ночная атака Shahed: мощные взрывы прогремели под Одессой и Сумами, детали

Россия несколько недель подряд обстреливает Рени и Измаил, уничтожая речные порты Украины. Кроме того, под ударом оказались Сумы — жители города слышали взрывы в небе.

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В ночь с 6 на 7 сентября ВС РФ двумя волнами дронов-камикадзе Shahed атаковали Украину. Предыдущая атака произошла сутки назад: враг целился в южные речные порты и попытался ударить по Киеву. Для атаки использовал и дроны, и крылатые ракеты, и баллистическую ракету "Искандер". О последствиях крайних ударов рассказали в мониторинговых каналах, которые исследовал Фокус.

Первые сообщения о воздушной угрозе появились в сети около 22:00 6 сентября. Указывалось, что возможна атака дронов с северного направления. В частности, дроны заметили на Сумщине. Около часа ночи жители приграничья услышали взрывы. Сумская областная военная администрация утверждала, что сработала ПВО.

После полуночи стало известно о старте дронов-камикадзе Shahed в южном направлении: под угрозой в очередной раз оказалась Одесская область. Мониторинговые каналы предупредили, что враг направляется в сторону Измаила и Рени — речных портов Украины на Дунае. Через два часа после старта над областью услышали взрывы в результате работы ПВО. Впрочем глава Одесской ОГА Олег Кипер о работе ПВО не сообщал.

Военные администрации и Воздушные силы пока не сообщили о последствиях ночного удара России.

Воздушные атаки: детали

Отметим, после разрыва зернового соглашения Россия едва ли не каждую ночь атакует украинскую портовую инфраструктуру. Сначала россияне уничтожили порты в Одессе и Черноморске. Затем перенесли фокус внимания на речные порты на Дунае.

В частности, Рени и Измаил атаковались дронами-камикадзе и 4, и 5 сентября, и 6 сентября. Во время атаки 4 сентября обломки российского дрона упали на территории Румынии — страны НАТО. Румынские власти сначала отрицали инцидент, но все же признали, что нашли обломки. Между тем Воздушные силы ВСУ сразу после атаки заявили, что российские БПЛА двигались вплотную к границе с Румынией — "скользили" по краю.

Напоминаем, днем 6 сентября ВС РФ обстреляла Константиновку в Донецкой области. Снаряд взорвался в людном месте — посреди центрального рынка. ГСЧС вечером сообщила о гибели 17 человек и несколько десятков раненых. Глава МВД Игорь Клименко утверждает, что россияне использовали зенитную ракету С-300.