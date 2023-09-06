Падение российских БПЛА на территории Румынии: появилась реакция НАТО

Бухарест уведомил союзников по НАТО об инциденте российскими беспилотниками. В Альянсе выразили "твердую солидарность" с Румынией.

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Североатлантический Альянс отреагировал на падение и детонацию на территории Румынии беспилотных летательных аппаратов Shahed, которые Российская Федерация использует для нанесения ударов по Украине. Об этом пишет Reuters 6 сентября.

Сообщается, что Румыния проинформировала союзников по НАТО о случае с дронами. В ответ Альянс выразил "твердую солидарность" с Бухарестом.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", — заявили в НАТО.

Дроны РФ взорвались в Румынии: что известно

Напомним, 4 сентября спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ночью во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed.

По данным Государственной пограничной службы Украины, российских дронов-камикадзе Shahed 136, упавших и сдетонировавших на территории Румынии, было два. Это произошло в районе Измаильского порта.

В Румынии взорвались российские беспилотники

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что на румынской территории были обнаружены несколько частей дрона, используемого Россией для атак на Украину. Он заявил, что военным необходимо усилить меры безопасности.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 6 сентября заявил, что, если подтвердится обнаружение частей российского беспилотника на территории Румынии, это будет представлять собой "серьезное нарушение".