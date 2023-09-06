"Серьезное нарушение": президент Румынии прокомментировал падение дрона РФ

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что потребовал срочного и профессионального расследования происхождения компонентов дронов, упавших на территории его страны.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис 6 сентября заявил, что если подтвердится нахождение частей российского беспилотника на территории Румынии, это будет представлять собой "серьезное нарушение", сообщает Digi24.

Президент пояснил, что "он потребовал срочного и профессионального расследования происхождения этих компонентов, а также момента и обстоятельств их прибытия на территорию Румынии".

Клаус Йоханнис назвал нападения на украинскую инфраструктуру в районе Дуная военным преступлением.

"Если подтвердится, что эти элементы исходят от российского беспилотника, такая ситуация будет совершенно недопустимой и серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, государства-союзника НАТО. Как я уже упоминал ранее, эти нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру, являющиеся военными преступлениями, происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы. Однако мы бдительны и находимся в постоянном контакте с другими союзниками по НАТО. Повторяю: внутри НАТО мы очень хорошо защищены, а Румыния пользуется чрезвычайно сильными гарантиями безопасности, самыми сильными за всю нашу историю", — заявил Йоханнис.

Министр обороны Анхель Тилвар признал в среду, что на территории Румынии были обнаружены обломки российского беспилотника. Власти сейчас анализируют останки, чтобы проверить, действительно ли это российский дрон. Днем ранее официальные лица Бухареста опровергли информацию о том, что какой-либо беспилотник, отправленный россиянами против украинских портов на Дунае, упал на территорию Румынии.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о том, что российский беспилотник не падал на территории страны. Румыния имеет сценарий на случай, если на территорию страны "что-то" упадет, отметил президент Клаус Йоханнис.

Кроме этого, в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Кроме этого, ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.