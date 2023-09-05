Российский БПЛА упал на территории НАТО: президент Румынии это отрицает (карта)

Румыния имеет сценарий на случай, если на территорию страны "что-то" упадет, отметил президент Клаус Йоханнис.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что российский беспилотник не падал на территории страны. Об этом сообщило издание Digi24.

Он отметил, что точно знает, что делать, если что-то упадет на территории Румынии.

"На последнем саммите НАТО мы приняли некоторые конкретные решения, и я точно знаю, кто, когда и что должен делать, если что-то упадет на территорию НАТО", — сказал Клаус Йоханнис.

Йоханнис подчеркнул, что эта информация не является публичной. Румыния имеет сценарий и план на каждый возможный инцидент.

"Это очевидно, это не означает, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы не хотим, чтобы эти инциденты происходили на территории НАТО, которой в этом случае является Румыния", — добавил он.

Место падения БПЛА

OSINT-аналитики GeoConfirmed показали место, где сдетонировал российский беспилотник на территории Румынии. Его координаты — 45.328864, 28.803601. Ближайшее румынское село Плауру находится в полутора километрах от этого места.

Место, где упали российские БПЛА

На территории Румынии упали российские БПЛА: что известно

4 сентября спикер МИД Олег Николенко заявил, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько российских дронов-камикадзе Shahed 136 сдетонировали на румынской территории в районе Измаильского порта.

В тот же день в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Кроме этого, ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения российских ударных дронов на территории Румынии. По его словам, "бессмысленно отрицать, что туда что-то упало".

Напомним, председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук считает, что падение вражеского дрона на территории Румынии свидетельствует о том, что РФ пошла на эскалацию. Он заявил, что оккупанты понимают, что атакуя местность Украины у границы, они могут попасть и на чужие территории.