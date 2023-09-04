"Отрицать это бессмысленно", — Кулеба пообещал предоставить Румынии доказательства атаки "шахедов" (видео)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что румынские власти взяли паузу для того, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

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Украина имеет фотодоказательства падения российских ударных дронов типа Shahed на территории Румынии во время массированной атаки РФ против Украины в ночь на 4 сентября. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", — сказал Кулеба.

Он отметил, что румынская власть сейчас изучает все аспекты произошедшего.

"Есть тенденция попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров для того, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт. У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая сверхосторожная реакция", — резюмировал глава МИД Украины."

В Румынии упали "шахеды": что уже известно

В ГПСУ проинформировали, что несколько вражеских БпЛА сдетонировали на румынской территории в районе Измаильского порта. Российских дронов-камикадзе Shahed 136, упавших и сде тонировавших на территории Румынии, было два.

4 сентября спикер МИД Олег Николенко сообщил, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько вражеских беспилотников взорвались на территории Румынии.

В румынском Минобороны заявили, что российские дроны-камикадзе не представляли "прямой военной угрозы" стране и сообщили, что приняли "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.