Російський БПЛА впав на території НАТО: президент Румунії це заперечує (карта)

Румунія має сценарій на випадок, якщо на територію країни "щось" впаде, зазначив президент Клаус Йоганніс.

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Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що російський безпілотник не падав на території країни. Про це повідомило видання Digi24.

Він зазначив, що точно знає, що робити, якщо щось впаде на території Румунії.

"На останньому саміті НАТО ми прийняли деякі конкретні рішення, і я точно знаю, хто, коли і що повинен робити, якщо щось впаде на територію НАТО", — сказав Клаус Йоганніс.

Йоганніс наголосив, що ця інформація не є публічною. Румунія має сценарій та план на кожен можливий інцидент.

"Це очевидно, це не означає, що ми хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми не хочемо, щоб ці інциденти відбувалися на території НАТО, якою в цьому випадку є Румунія", — додав він.

Місце падіння БПЛА

OSINT-аналітики GeoConfirmed показали місце, де здетонував російський безпілотник на території Румунії. Його координати — 45.328864, 28.803601. Найближче румунське село Плауру розташоване за півтора кілометра від цього місця.

Місце, де впали російські БПЛА

На території Румунії впали російські БПЛА: що відомо

4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ декілька російських дронів-камікадзе Shahed 136 здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту.

Того ж дня у Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Крім цього, відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських ударних дронів на території Румунії. З його слів, "безглуздо заперечувати, що туди щось впало".

Нагадаємо, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук вважає, що падіння ворожого дрона на території Румунії свідчить про те, що РФ пішла на ескалацію. Він заявив, що окупанти розуміють, що атакуючи місцевість України біля кордону, вони можуть потрапити і на чужі території.