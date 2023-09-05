"РФ пошла на эскалацию": оккупанты могли специально уронить "Шахед" в Румынии, — Братчук

По словам главы общественного совета Одесской ОВА, Кремлю выгодно, чтобы тема пятой статьи НАТО была на слуху. Это поможет пропаганде доказать народу, что РФ якобы воюет со всем Западом.

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Падение дрона-камикадзе иранского происхождения Shahed-136 на территории Румынии может свидетельствовать о том, что Российская Федерация пошла на эскалацию. Об этом заявил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в комментарии Freedom 5 августа.

В ночь на 4 сентября РФ вновь атаковала украинские порты на Дунае, в результате чего взрыв был зафиксирован и со стороны Румынии. В МИД Украины утверждают, что на территории страны НАТО упал российский дрон-камикадзе, однако в дипломатическом ведомстве Румынии отрицают угрозу.

"России выгодно, чтобы тема пятой статьи и вообще блока НАТО была на повестке дня, это добавляет тезис, что якобы Россия воюет с НАТО. То есть, действительно для российской пропаганды лучшей карты нет. НАТО выдерживает паузу. И, я думаю, что сегодня у НАТО появились еще более весомые аргументы, чтобы предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, средства противоракетной обороны… России не дали тот козырь, который она могла бы использовать как минимум в своей пропаганде", — заявил Сергей Братчук.

По его мнению, падение БПЛА на чужой территории было совершенно неслучайным. Российские оккупанты понимают, что атакуя местность Украины возле границы, в частности портовую инфраструктуру дунайского кластера, они могут попасть и на чужие территории.

"Россия пошла на эскалацию. А наращивание вот этой планки не стали поднимать, чтобы проверить, в том числе, как будет реагировать НАТО на данную ситуацию", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 4 августа сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал предоставить Румынии доказательства атаки "шахедов". По его словам, румынские власти взяли паузу для того, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.