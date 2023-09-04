В Румынии взорвались российские Shahed: ВС РФ могли выбрать более стратегическую цель, — аналитик

По мнению аналитика Шона Белла, в Кремле опасаются спровоцировать прямой конфликт с НАТО и будут отрицать произошедшее. Если бы НАТО вмешалось в войну, это значительно изменило бы баланс в пользу Украины.

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В Украине заявили, что в ходе массированной атаки дронов на украинскую портовую инфраструктуру Дуная два Shahed-136 упали и взорвались непосредственно на территории Румынии. Об это сообщает Sky News.

В Минобороны Румынии опровергают эти заявления.

Несмотря на то, что ВС РФ атакуют украинские портовые объекты, которые находятся в приграничной с Румынией территорией, все же британский военный аналитик Шон Белл считает, что если бы РФ намеревалась нанести удар по территории НАТО, то выбрали бы более стратегически важную цель.

Есть вероятность того, что при подобных атаках обломки сбитых украинскими ПВО дронов могут упасть за рекой на территории Румынии.

По мнению аналитика, в Кремле опасаются спровоцировать прямой конфликт с НАТО и, скорее всего, будут отрицать произошедшее.

Представители Румынии и НАТО, вероятно, заинтересованы в том, чтобы не допустить тактический просчет и эскалацию конфликта. Поэтому, вероятно, будут призывать к осторожности и игре в долгую.

Вместе с тем, добавил аналитик, если бы НАТО вмешалось в войну, это значительно изменило бы баланс в пользу Украины.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал предоставить Румынии доказательства атаки "шахедов".

Также сообщалось, что ВС РФ используют географическую особенность Одесской области, обстреливая приграничную территорию с Румынией.