Атака российских БПЛА: в Румынии нашли обломки дрона ВС РФ на территории страны, — министр

В населенный пункт Плауру выехала специальная группа, которая обнаружила останки российского БПЛА. После чего глава Минобороны Анхель Тилвар заявил, что обломки беспилотника все же упали на территорию Румынии.

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После атаки российских беспилотников на инфраструктуру вблизи украинских портов на реке Дунай фрагменты дронов Shahed упали на территории Румынии. Как заявил 6 сентября министр обороны Анхель Тилвар телеканалу Antena 3 CNN, на румынской территории были обнаружены несколько частей дрона, используемого Россией для атак на некоторые объекты в Украине.

"Я подтверждаю, что в этом районе были найдены части, которые могут быть беспилотниками", — заявил чиновник.

Заявление последовало после того, как на место происшествия в населенный пункт Плауру выехала специальная группа, возглавляемая министром Тилвар, чтобы найти останки разбившегося дрона возле порта Рени.

В итоге глава румынского оборонного ведомства отметил, что военным необходимо усилить меры безопасности, так как количество российских ударов по украинским портам увеличилось.

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"Мы видим, что за достаточно короткий промежуток времени Россия совершила ряд атак на украинские портовые сооружения и склады, поэтому я считаю важным усилить меры бдительности. У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей", — сказал Тилвар.

Министр добавил, что те средства контроля и защиты, какими обладает румынские военные в этом регионе находится в состоянии повышенной бдительности и боеготовности. В то же время Тилвар добавил, что комиссия не нашла элементов, которые представляли бы серьезную опасность.

Разногласия по поводу атаки БПЛА

В ночь на 4 сентября Россия атаковала беспилотниками портовую инфраструктуру в Одесской области. По данным ГПСУ несколько вражеских БПЛА взорвались на румынской территории в районе Измаильского порта. Эту же информацию подтвердил и спикер МИД Украины Олег Николенко. Со ссылкой на данные пограничников он отметил, что в Румынии упали дроны иранского производства Shahed.

Однако румынская сторона ответила, что удар беспилотников по Одесской области не представляли прямой угрозы стране. При этом в Минобороны категорически опровергли информацию по поводу того, что российские дроны упали на национальную территорию Румынии. Тогда выступил с заявлением министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона авторитетно утверждает, с доказательствами, что в Румынию прилетели дроны Shahed и этому имеются фотодоказательства.