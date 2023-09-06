Атака російських БПЛА: у Румунії знайшли уламки дрона ЗС РФ на території країни, — міністр

У населений пункт Плауру виїхала спеціальна група, яка виявила останки російського БПЛА. Після чого глава Міноборони Анхель Тілвар заявив, що уламки безпілотника все ж таки впали на територію Румунії.

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Після атаки російських безпілотників на інфраструктуру поблизу українських портів на річці Дунай фрагменти дронів Shahed впали на території Румунії. Як заявив 6 вересня міністр оборони Анхель Тілвар телеканалу Antena 3 CNN, на румунській території було виявлено кілька частин дрона, використовуваного Росією для атак на деякі об'єкти в Україні.

"Я підтверджую, що в цьому районі було знайдено частини, які можуть бути безпілотниками", — заявив чиновник.

Заява надійшла після того, як на місце події в населений пункт Плауру виїхала спеціальна група, очолювана міністром Тілваром, щоб знайти останки дрона, що розбився біля порту Рені.

У підсумку глава румунського оборонного відомства зазначив, що військовим необхідно посилити заходи безпеки, оскільки кількість російських ударів по українських портах збільшилася.

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"Ми бачимо, що за досить короткий проміжок часу Росія здійснила низку атак на українські портові споруди і склади, тому я вважаю важливим посилити заходи пильності. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів", — сказав Тілвар.

Міністр додав, що ті засоби контролю та захисту, якими володіють румунські військові у цьому регіоні, перебувають у стані підвищеної пильності та боєготовності. Водночас Тілвар додав, що комісія не знайшла елементів, які становили б серйозну небезпеку.

Розбіжності з приводу атаки БПЛА

У ніч на 4 вересня Росія атакувала безпілотниками портову інфраструктуру в Одеській області. За даними ДПСУ кілька ворожих БПЛА вибухнули на румунській території в районі Ізмаїльського порту. Цю ж інформацію підтвердив і речник МЗС України Олег Ніколенко. Із посиланням на дані прикордонників він зазначив, що в Румунії впали дрони іранського виробництва Shahed.

Однак румунська сторона відповіла, що удар безпілотників по Одеській області не становив прямої загрози країні. При цьому в Міноборони категорично спростували інформацію з приводу того, що російські дрони впали на національну територію Румунії. Тоді виступив із заявою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, українська сторона авторитетно стверджує, з доказами, що в Румунію прилетіли дрони Shahed і цьому є фотодокази.