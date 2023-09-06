Падіння російських БПЛА на території Румунії: з'явилася реакція НАТО

Бухарест повідомив союзників по НАТО про інцидент із російськими безпілотниками. В Альянсі висловили "тверду солідарність" із Румунією.

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Північноатлантичний Альянс відреагував на падіння і детонацію на території Румунії безпілотних літальних апаратів Shahed, які Російська Федерація використовує для нанесення ударів по Україні. Про це пише Reuters 6 вересня.

Повідомляється, що Румунія поінформувала союзників по НАТО про випадок із дронами. У відповідь Альянс висловив "тверду солідарність" із Бухарестом.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося в тісному контакті з нашим союзником Румунією", — заявили в НАТО.

Дрони РФ вибухнули в Румунії: що відомо

Нагадаємо, 4 вересня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що вночі під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed.

За даними Державної прикордонної служби України, російських дронів-камікадзе Shahed 136, які впали і здетонували на території Румунії, було два. Це сталося в районі Ізмаїльського порту.

У Румунії вибухнули російські безпілотники

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що на румунській території було виявлено кілька частин дрона, використовуваного Росією для атак на Україну. Він заявив, що військовим необхідно посилити заходи безпеки.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 6 вересня заявив, що, якщо підтвердиться виявлення частин російського безпілотника на території Румунії, це буде "серйозним порушенням".