РФ атакувала Україну десятками Shahed: вибухало над портами Одещини, є постраждалі (фото)

Повітряна тривога на Одещині тривала майже п'ять годин. Протягом цього часу російські дрони атакували область кількома хвилями, стартувавши з Криму та РФ.

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У ніч на 13 вересня ЗС РФ атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed. Під ударом росіян опинилася Одещина, також чули вибухи на Сумщині. Ворога цікавили річкові порти, у напрямку яких летіла більшість дронів. Фокус підсумував офіційну інформацію щодо нічного обстрілу РФ від Повітряних сил ЗСУ та військових адміністрацій.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія запустила 44 дрона-камікадзе. Дрони стартували з трьох полігонів, розташованих у Криму (з мису Чауда), під Курськом і Приморсько-Ахтарськом.

Бійцям ППО вдалося збити 32 російських безпілотники. Отже, ефективність становила 72%.

Про деталі нічної атаки розповіли очільники Сумської та Одеської ОВА.

Зокрема, Сумська ОВА повідомила про роботу ППО над областю: вдалося збити три дрони. Повітряна тривога тривала дві години — з 2:31 до 4:47.

На Одещині атака росіян тривала майже п'ять годин — із 0:28 до 5:01. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер стверджує, що Shahed летіли на область кількома хвилями. Під першу хвилю потрапив річковий порт на Дунаї Рені, потім — Ізмаїл.

ЗС РФ вдалося поцілити по кількох об'єктах, вказує чиновник. Місця влучань — припортова та цивільна інфраструктура. Унаслідок вибухів виникла пожежа, з якою справилися вогнеборці. Є постраждалі: шестеро поранених, із них троє — у важкому стані. Усім надається медична допомога.

Пізніше Одеська обласна прокуратура уточнила дані щодо постраждалих — їх семеро. Також опублікувала світлини з місця подій, на яких видно зруйновані будинки та пожежу.

Війна РФ проти України: деталі

Зазначимо, згідно зі звітом Повітряного командування ЗСУ, протягом трьох днів — із 10 по 13 вересня 2023 року — росіяни запустили по Україні 89 дронів-камікадзе Shahed. Із них збито було 70. Щоразу від атак страждала Одещина, а також Сумщина та прифронтові території.

Відбувалися обстріли й протягом попередніх 10 днів. Зокрема, в ніч на 7 на 8 вересня росіяни запустили кілька хвиль дронів, а в ніч на 5 вересня застосували навіть балістичну ракету "Іскандер".

Нагадуємо, під час кількох вересневих обстрілів Одещини російські дрони впали на території Румунії. Влада спершу не визнавала подію, однак врешті вирішила, що потрібно вживати якихось заходів: будуть виселяти людей із сіл, розташованих навпроти Рені.