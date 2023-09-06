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Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували "Іскандером", дронами Shahed і крилатими ракетами (фото)

пожежа
Пожежа внаслідок ракетної атаки

Пуски ракет різного типу та ударних БПЛА здійснювалися з району Криму, Саратовської області та Краснодарського краю. Силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі, що летіли в бік Києва.

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6 вересня вранці в столиці України, Києві, сталася комбінована атака ракетами різних типів, включно з Х-101/555/55 і балістичними ракетами. Усі ворожі цілі були збиті. Жертв у столичному регіоні, на щастя, немає, але уламками ракет пошкоджено торгове підприємство. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знову атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС раш*сти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно — балістичного", — розповіли у військовій адміністрації.

Пізніше Повітряні сили України підтвердили ліквідацію ракет, зокрема й балістичної.

За даними ЗС, загалом зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

  • 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Енгельса;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
  • 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного і південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Результати обстрілу

За останніми даними на 6:39 ранку, немає інформації про постраждалих.

Унаслідок обстрілу почалася пожежа на території торговельного підприємства, що виникла внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Рятувальні служби вже ліквідували її.

Нагадаємо, сьогодні о 4:43 у столиці було оголошено повітряну тривогу.

Пожежа внаслідок обстрілу Києва Fullscreen
Пожежа внаслідок обстрілу Києва
Пожежа внаслідок обстрілу Києва Fullscreen
Пожежа внаслідок обстрілу Києва
Пожежа внаслідок обстрілу Києва Fullscreen
Пожежа внаслідок обстрілу Києва
Пожежа внаслідок обстрілу Києва Fullscreen
Пожежа внаслідок обстрілу Києва
Пожежа внаслідок обстрілу Києва
Пожежа внаслідок обстрілу Києва
Пожежа внаслідок обстрілу Києва
Пожежа внаслідок обстрілу Києва

Вибухи в Україні 6 вересня: що відомо

ЗС РФ використовували дрони та крилаті ракети під час повітряної атаки в ніч із 5 на 6 вересня 2023 року. Спочатку хвиля дронів загрожувала Одеській області. Потім відбулися пуски з Ту-95МС.

Перші повідомлення про пуски "Шахедів" з'явилися в мережі близько 22:00. Одеська ОДА повідомила, що атака ворога тривала близько трьох годин. За попередніми даними, одна людина — працівник агропідприємства — дістала важкі поранення і померла в лікарні. Пошкоджено об'єкти в Ізмаїльському районі портового та сільськогосподарського призначення, зокрема — елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На місці удару виникли пожежі.

Близько 4:00 стало відомо про пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Орієнтовне місце пуску — не Каспій, а з-під Енгельса. Ракети спочатку зайшли в повітряний простір Харківської області, загрожуючи центральним регіонам — Черкаській, Полтавській (зокрема — Кременчуку), Кіровоградській). Після цього змінили вектор руху — попрямували на захід України та на Київщину.

Пізніше — близько 6:00 — жителі Києва почули вибухи в небі. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що працює ППО і закликав киян перебувати в укриттях.