Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували "Іскандером", дронами Shahed і крилатими ракетами (фото)

Пуски ракет різного типу та ударних БПЛА здійснювалися з району Криму, Саратовської області та Краснодарського краю. Силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі, що летіли в бік Києва.

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6 вересня вранці в столиці України, Києві, сталася комбінована атака ракетами різних типів, включно з Х-101/555/55 і балістичними ракетами. Усі ворожі цілі були збиті. Жертв у столичному регіоні, на щастя, немає, але уламками ракет пошкоджено торгове підприємство. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знову атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС раш*сти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно — балістичного", — розповіли у військовій адміністрації.

Пізніше Повітряні сили України підтвердили ліквідацію ракет, зокрема й балістичної.

За даними ЗС, загалом зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Енгельса;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного і південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Результати обстрілу

За останніми даними на 6:39 ранку, немає інформації про постраждалих.

Унаслідок обстрілу почалася пожежа на території торговельного підприємства, що виникла внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Рятувальні служби вже ліквідували її.

Нагадаємо, сьогодні о 4:43 у столиці було оголошено повітряну тривогу.

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Вибухи в Україні 6 вересня: що відомо

ЗС РФ використовували дрони та крилаті ракети під час повітряної атаки в ніч із 5 на 6 вересня 2023 року. Спочатку хвиля дронів загрожувала Одеській області. Потім відбулися пуски з Ту-95МС.

Перші повідомлення про пуски "Шахедів" з'явилися в мережі близько 22:00. Одеська ОДА повідомила, що атака ворога тривала близько трьох годин. За попередніми даними, одна людина — працівник агропідприємства — дістала важкі поранення і померла в лікарні. Пошкоджено об'єкти в Ізмаїльському районі портового та сільськогосподарського призначення, зокрема — елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На місці удару виникли пожежі.

Близько 4:00 стало відомо про пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Орієнтовне місце пуску — не Каспій, а з-під Енгельса. Ракети спочатку зайшли в повітряний простір Харківської області, загрожуючи центральним регіонам — Черкаській, Полтавській (зокрема — Кременчуку), Кіровоградській). Після цього змінили вектор руху — попрямували на захід України та на Київщину.

Пізніше — близько 6:00 — жителі Києва почули вибухи в небі. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що працює ППО і закликав киян перебувати в укриттях.