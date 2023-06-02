Комбінована атака: над Києвом збили більше 30 ворожих повітряних цілей, — КМВА

За словами голови КМВА Сергія Попка, пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Також у бік Києва летіли БПЛА.

Related video

Українські сили ППО збили над Києвом та на Київщині понад 30 повітряних цілей, які запустили російські окупанти. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, за останні 6 днів ЗС РФ завдали вже 6-го повітряного удару по українській столиці. За кожної атаки вони змінюють зброю.

"Після балістичних ракет напередодні, цього разу атака була комбінованою — дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555", — йдеться у повідомленні.

Крім того, синхронно з різних напрямків у бік Києва летіли дрони-камікадзе Shahed. Проте сили ППО знищили всі цілі.

Попко подякував силам ППО за виконану роботу, а мешканців Києва попросив дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Потім у КМВА повідомили, що в Дарницькому районі виявили, що уламки, що горять, впали на проїжджу частину, але потім інформація не підтвердилася.

Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко також писав про уламки у Дарницькому районі. Також він заявив про горіння трави у Подільському районі столиці.

"Також у Подільському районі сталося займання трав'яного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють", — написав він.

Нагадаємо, що військовослужбовці розповіли журналістам WP, як захищають Київ від повітряних атак РФ. За словами журналістів, ППО України являє собою ковдру з різних озброєнь, багато з яких було передано Заходом. Сотні українських солдатів озброєні ПЗРК Stinger, багато хто використовує інші складніші системи.

Крім того, кияни розповіли журналістам, як стали ставитись до росіян на тлі постійних ракетних атак. Журналісти заявили, що Кремль неодноразово запускав Києвом свою гіперзвукову ракету "Кинджал", проте жителі столиці не бояться навіть такої зброї.