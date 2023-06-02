Комбинированная атака: над Киевом сбили более вражеских 30 воздушных целей, — КГВА

По словам главы КГВА Сергея Попко, пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Вероятно, противник применил ракеты типа Х-101/555. Также в сторону Киева летели БПЛА.

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Украинские силы ПВО сбили над Киевом и в Киевской области более 30 воздушных целей, которые запустили российские оккупанты. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, за последние 6 дней ВС РФ нанесли уже 6-й воздушный удар по украинской столице. При каждой атаке они меняют оружие.

"После баллистических ракет накануне, на этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555", — говорится в сообщении.

Кроме того, синхронно с различных направлений в сторону Киева летели дроны-камикадзе Shahed. Однако силы ПВО уничтожили все цели.

Попко поблагодарил силы ПВО за проделанную работу, а жителей Киева попросил придерживаться правил безопасности во время воздушной тревоги.

Затем в КГВА сообщили, что в Дарницком районе обнаружили, что горящие обломки упали на проезжую часть, но затем информация не подтвердилась.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко также писал про обломки в Дарницком районе. Также он заявил о горении травы в Подольском районе столицы.

"Также в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают", — написал он.

Напомним, что военнослужащие рассказали журналистам WP, как защищают Киев от воздушных атак РФ. По словам журналистов, ПВО Украины представляет собой лоскутное одеяло из различных вооружений, многие из которых были переданы Западом. Сотни украинских солдат вооружены ПЗРК Stinger, многие используют другие более сложные системы.

Кроме того, киевляне рассказали журналистам, как стали относиться к россиянам на фоне постоянных ракетных атак. Журналисты заявили, что Кремль неоднократно запускал по Киеву свою гиперзвуковую ракету "Кинжал", однако жители столицы не боятся даже такого оружия.