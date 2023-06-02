"У нас нет выходных": военнослужащие рассказали, как защищают Киев от воздушных атак РФ, — WP

По словам журналистов, ПВО Украины представляет собой лоскутное одеяло из различных вооружений, многие из которых были переданы Западом. Сотни украинских солдат вооружены ПЗРК Stinger, многие используют другие более сложные системы.

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Россия в мае не раз атаковала украинскую столицу ракетами. Она даже запускала гиперзвуковые ракеты с истребителей МиГ-31, а также ракеты наземного базирования достаточно мощные, чтобы сравнять с землей многоквартирный дом. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что борьба с ракетами и вражескими донами-камикадзе – постоянная для защитников неба над Киевом. Российские преступные атаки чаще всего совершаются ночью.

Как рассказал 26-летний солдат с позывным "Рябый", который входит в состав зенитно-ракетного расчета из двух человек, у него с напарником практически нет выходных.

Издание пишет, что ПВО Украины представляет собой лоскутное одеяло из различных вооружений, многие из которых были переданы Западом. Сотни украинских солдат вооружены ПЗРК Stinger, многие используют другие более сложные системы, такие как Patriot, NASAMS и прочие.

Андрей Юсов, представитель военной разведки Украины, заявил, что недавние воздушные налеты на столицу были "массированным и беспрецедентным" нападением, направленным на то, чтобы вывести из строя системы ПВО.

Средства противовоздушной обороны также будут иметь решающее значение в надвигающемся контрнаступлении Украины — они будут обеспечивать безопасность войск, оснащенных западной техникой.

По словам журналистов, "Рябый" и его партнер 38-летний Олег отвечают за охрану участка неба площадью около 10 квадратных километров за пределами Киева. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, они мчатся с базы в районе Киева на одну из нескольких секретных огневых позиций, чтобы приготовиться сбивать воздушные цели.

"Если к нашему сектору приближается воздушная цель, наш командир дает нам команду №1: найти и уничтожить", — сказал "Рябый".

После выстрела, сразу нужно переместиться на другую позицию, так как об этой позиции враг уже знает. По словам военного, ему пришлось учиться уже во время полномасштабного вторжения РФ.

Как рассказала киевская активистка Наталья Ульяницкая, она проверяет информацию, откуда может быть прилет. Затем она берет кота и прячется в туалете. По ее словам, она не столько пугается, сколько злится во время очередного обстрела россиян.

Женщина сказала, что знает, когда прилетают российские беспилотники и ракеты. Это можно различать по характеру взрывов.

Напомним, что премьер-министр Польши заявил, что Украина получит новые Patriot. Матеуш Моравецкий поделился инсайдерской информацией, которую узнал от нескольких зарубежных коллег. Patriot он назвал очень хорошими системами ПВО для Украины.

Также 1 июня в ВСУ объяснили, почему РФ использует "Искандеры" для ударов по Киеву. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ранее оккупанты использовали для атак по области ракеты С-400, однако поняли, что "Искандеры" способны нанести более быстрый и эффективный удар.