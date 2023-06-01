Застать ПВО врасплох: в ВСУ объяснили, почему РФ использует "Искандеры" для ударов по Киеву

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ранее оккупанты использовали для атак по области ракеты С-400, однако поняли, что "Искандеры" способны нанести более быстрый и эффективный удар.

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Российская армия использует для атак на столицу Украины ракеты "Искандер" для того, чтобы жители Киева не успели быстро найти укрытие и не успела вовремя среагировать украинская ПВО. Об этом в четверг, 1 июня рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Игнат объяснил, что ранее оккупанты использовали для атак по Киевской области ракеты С-400, однако россияне пришли к выводу, что нужно использовать более быстрое разрушительное оружие.

"А каким еще вооружением они могут настолько быстро и эффективно нанести удар? Были у них попытки наносить удары ракетами С-400 именно по Киевской области. Противник использует именно эти оперативно-тактические комплексы для того, чтобы было минимум времени среагировать на эти вещи", — рассказал он.

По словам полковника Воздушных сил, россияне намереваются застать украинскую ПВО врасплох, чтобы она не успела вовремя среагировать.

"Но, как видим, сработала и в этот раз", — отметил он.

Ракетный обстрел столицы Украины 1 июня

В ночь на 1 июня Киев подвергся очередному массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов. В разных районах столицы были слышны взрывы из-за работы украинской ПВО. Обломки сбитых российских ракет были обнаружили сразу в трех районах Киева.

Одно из медучреждений Киева не пустило людей в укрытие во время обстрела, в результате чего погибли мирные жители. Сейчас там проводятся следственные действия.

По состоянию на 10:15 утра 1 июня в результате ракетной атаки в Киеве погибли три человека, ранения получили 11.