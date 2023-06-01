Застати ППО зненацька: у ЗСУ пояснили, чому РФ використовує "Іскандери" для ударів по Києву

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, раніше окупанти використовували для атак по області ракети С-400, проте зрозуміли, що "Іскандери" здатні завдати швидшого та ефективнішого удару.

Related video

Російська армія використовує для атак на столицю України ракети "Іскандер" для того, щоб мешканці Києва не встигли швидко знайти укриття та не встигла вчасно зреагувати українська ППО. Про це в четвер, 1 червня, розповів спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Ігнат пояснив, що раніше окупанти використовували для атак по Київській області ракети С-400, проте росіяни дійшли висновку, що потрібно використовувати швидку руйнівну зброю.

"А яким ще озброєнням вони можуть настільки швидко та ефективно завдати удару? Були у них спроби завдавати ударів ракетами С-400 саме по Київській області. Противник використовує саме ці оперативно-тактичні комплекси для того, щоб було мінімум часу зреагувати на ці речі", — розповів він.

За словами полковника Повітряних сил, росіяни мають намір застати українську ППО зненацька, щоб вона не встигла вчасно зреагувати.

"Але, як бачимо, спрацювала і цього разу", — зазначив він.

Ракетний обстріл столиці України 1 червня

У ніч на 1 червня Київ зазнав чергового масованого ракетного обстрілу з боку російських окупантів. У різних районах столиці було чути вибухи через роботу української ППО. Уламки збитих російських ракет були виявлені відразу в трьох районах Києва.

Одна з медустанов Києва не пустила людей в укриття під час обстрілу, внаслідок чого загинули мирні жителі. Наразі там проводяться слідчі дії.

Станом на 10:15 ранку 1 червня біло відомо, що внаслідок ракетної атаки в Києві загинули троє людей, поранення отримали 11.