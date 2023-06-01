Загиблі діти та зруйновані будинки: деталі нічного обстрілу Києва (фото)

У Деснянському районі, за даними КМДА, загинули 3 особи, у Дніпровському — є 3 потерпілих, а в Дарницькому було пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання.

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Внаслідок російської ракетної атаки постраждали три райони Києва. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації.

Так, у Деснянському районі загинули 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років). Крім того, 7 осіб госпіталізовано, ще двом допомогу було надано на місці. Також у житловому секторі в будинку вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон. Зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку.

Повідомляється, що уламками було пошкоджено дві школи — вибито вікна та двері, пошкоджено дільничний пункт поліції. Крім того, внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.

Деснянський район

У Дніпровському районі є 3 постраждалих, двох із них госпіталізовано. В одному з будинків житлового сектора внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Також, як заявили у КМВА, є пошкодження нежитлового фонду. Так, уламки впали на адміністративну будівлю, пошкоджено припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли. Повідомляється, що зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, зелених зонах.

Дарницький район

Наразі інформації про постраждалих у Дарницькому районі немає. Проте в одному з будинків житлового сектора через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, було пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнацію на першому поверсі. Ще є падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині.

У Дарницькому районі Києва пошкодження трубопроводу гарячого водопостачання

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня росіяни обстріляли Київ балістичними ракетами. У КМВА заявили, що внаслідок російської ракетної атаки у Деснянському районі столиці загинули двоє дітей. Мер Києва Віталій Кличко сказав, що через російську атаку в обох районах постраждали 14 людей. З них 9 довелося госпіталізувати, а 5 отримали допомогу на місці.

Ще повідомлялося, що 31 травня на Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік. За словами голови ОДА Олега Синєгубова, російські диверсанти невдало намагалися проникнути у Харківську область.