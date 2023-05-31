Під вогнем Вовчанськ: у Харківській області внаслідок обстрілу загинув чоловік

За словами голови ОДА Олега Синегубова, російські диверсанти невдало намагалися проникнути у Харківську область.

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У середу, 31 травня, внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний чоловік, ще один отримав поранення. Про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем м. Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місці працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється", – написав він.

За словами Синєгубова, минулої доби диверсійно-розвідувальна група ворога невдало намагалася проникнути на територію Харківської області в районі с. Зелене. Він зазначив, що так російські окупанти перевіряють нашу оборону, але кордон перебуває під надійним захистом, і у ворога немає шансів на успіх.

Чиновник додав, що в області продовжуються роботи щодо відновлення електропостачання звільнених територій. Сьогодні без електрики ще лишаються 10 тисяч сімей.

Нагадаємо, 29 травня, зазнав удару російської ракети "Іскандер" населений пункт Ківшарівка, розташований у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали вагітна жінка, двоє дітей та троє літніх жінок.

Цього ж дня губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що проблему обстрілів Бєлгородської області можна вирішити, приєднавши до неї Харківську. На його думку, щоб убезпечити території Росії, які межують з Україною, потрібно окупувати ще частину територій.