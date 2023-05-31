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Під вогнем Вовчанськ: у Харківській області внаслідок обстрілу загинув чоловік

Обстріли, Харківська область, Ковшарівка
Фото: Скриншот | Результат обстрілу у Харківській області

За словами голови ОДА Олега Синегубова, російські диверсанти невдало намагалися проникнути у Харківську область.

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У середу, 31 травня, внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний чоловік, ще один отримав поранення. Про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем м. Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місці працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється", – написав він.

За словами Синєгубова, минулої доби диверсійно-розвідувальна група ворога невдало намагалася проникнути на територію Харківської області в районі с. Зелене. Він зазначив, що так російські окупанти перевіряють нашу оборону, але кордон перебуває під надійним захистом, і у ворога немає шансів на успіх.

Чиновник додав, що в області продовжуються роботи щодо відновлення електропостачання звільнених територій. Сьогодні без електрики ще лишаються 10 тисяч сімей.

Синьогубів, піст Fullscreen
Синьогубів, піст Fullscreen

Нагадаємо, 29 травня, зазнав удару російської ракети "Іскандер" населений пункт Ківшарівка, розташований у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали вагітна жінка, двоє дітей та троє літніх жінок.

Цього ж дня губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що проблему обстрілів Бєлгородської області можна вирішити, приєднавши до неї Харківську. На його думку, щоб убезпечити території Росії, які межують з Україною, потрібно окупувати ще частину територій.