Под огнем Волчанск: в Харьковской области в результате обстрела погиб мужчина

По словам главы ОГА Олега Синегубова, российские диверсанты неудачно пытались проникнуть в Харьковскую область.

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В среду, 31 мая, в результате вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области погиб 60-летний мужчина, еще один получил ранение. Об этом глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Враг продолжает обстреливать наши пограничные и прифронтовые города. Сегодня снова под огнем г. Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома. Погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранение. В городе работают все экстренные службы, информация уточняется", – написал он.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки диверсионно-разведывательная группа врага неудачно пыталась проникнуть на территорию Харьковской области в районе с. Зеленое. Он отметил, что так российские оккупанты проверяют нашу оборону, но граница находится под надежной защитой, и у врага нет шансов на успех.

Чиновник добавил, что в области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения освобожденных территорий. Сегодня без электричества еще остаются 10 тысяч семей.

Напомним, 29 мая, подвергся удару российской ракеты "Искандер" населенный пункт Ковшаровка, расположенный в Купянском районе Харьковской области. В результате обстрела пострадали беременная женщина, двое детей и три пожилых женщины.

В этот же день губернатор Вячеслав Гладков заявил, что проблему обстрелов Белгородской области можно решить, присоединив к ней Харьковскую. По его мнению, чтобы обезопасить территории России, которые граничат с Украиной, нужно оккупировать еще часть территорий.