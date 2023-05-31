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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Под огнем Волчанск: в Харьковской области в результате обстрела погиб мужчина

Обстрелы, Харьковская область, Ковшаровка
Фото: Скриншот | Результат обстрела в Харьковской области

По словам главы ОГА Олега Синегубова, российские диверсанты неудачно пытались проникнуть в Харьковскую область.

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В среду, 31 мая, в результате вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области погиб 60-летний мужчина, еще один получил ранение. Об этом глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Враг продолжает обстреливать наши пограничные и прифронтовые города. Сегодня снова под огнем г. Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома. Погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранение. В городе работают все экстренные службы, информация уточняется", – написал он.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки диверсионно-разведывательная группа врага неудачно пыталась проникнуть на территорию Харьковской области в районе с. Зеленое. Он отметил, что так российские оккупанты проверяют нашу оборону, но граница находится под надежной защитой, и у врага нет шансов на успех.

Чиновник добавил, что в области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения освобожденных территорий. Сегодня без электричества еще остаются 10 тысяч семей.

Синегубов, пост Fullscreen
Синегубов, пост Fullscreen

Напомним, 29 мая, подвергся удару российской ракеты "Искандер" населенный пункт Ковшаровка, расположенный в Купянском районе Харьковской области. В результате обстрела пострадали беременная женщина, двое детей и три пожилых женщины.

В этот же день губернатор Вячеслав Гладков заявил, что проблему обстрелов Белгородской области можно решить, присоединив к ней Харьковскую. По его мнению, чтобы обезопасить территории России, которые граничат с Украиной, нужно оккупировать еще часть территорий.