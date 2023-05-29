Ударили "Искандером": глава ОВА опубликовал кадры последствий обстрела Харьковщины

Под обстрел попали населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Изюмском районах. В результате ударов пострадали мирные граждане региона, среди них женщины и дети.

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Населенный пункт Ковшаровка, который расположен в Купянском районе Харьковской области, подвергся удару российской ракеты комплекса "Искандер". В результате пострадали беременная женщина, двое детей и три пожилых женщины. Кадры последствий вражеского ракетного удара опубликовал 29 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по пгт. Ковшаровка Купянского района. Ранения получили три пожилые женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок", — написал Синегубов в Telegram.

Также в поселке были повреждены здание общежития, два частных дома и линия газопровода.

Кроме того в селе Глушковка Купянского района в результате обстрела ранение получила женщина 60 лет.

"Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", — сообщил глава администрации.

Обстрелы Харьковской области

В целом за минувшие сутки российские оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В 00:30 под вражеский огонь попало село Богуславка Изюмского района в результате чего поврежден жилой дом. Ранения получил 49-летний мирный житель.

В селе Петропавловка Купянского района артиллерийским обстрелом повреждено частное домовладение — загорелись две хозяйственные постройки. В Кучеровке того же района ранение получила 73-летняя женщина. В самом Купянске обстрелами повреждены жилой дом и автомобиль.

"Защитники Харьковщины продолжают давать отпор оккупантам на линии соприкосновения", — написал Синегубов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 мая россияне нанесли удар по Львовской области. По информации главы ОВА Максима Козицкого, над областью сбили одну из ракет, обломки которой упали на хозяйственную постройку, вызвав пожар.

Также вражеские беспилотники 29 мая атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Как сообщил спикер военной администрации области Сергей Братчук, удар спровоцировал пожар на объекте, который был локализован спасателями.