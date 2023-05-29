Массированный обстрел Украины: обломки Shahed попали в порт Одессы, — ОВА

По словам спикера областной администрации Сергея Братчука, обломки иранского дрона-камикадзе спровоцировали пожар на объекте портовой инфраструктуры.

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Обломки сбитого российского дрона-камикадзе упали на территорию портовой инфраструктуры Одессы. В результате чего вспыхнул пожар. Об этом в понедельник, 29 мая сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Известно, что Одесса в ночь на 29 мая подверглась очередной вражеской атаке ударными дронами типа Shahed, при этом ПВО уничтожала воздушные цели противника.

"Враг атаковал нас дронами-камикадзе. К сожалению, по данным военных есть попадания обломков, после того, как был сбит дрон-камикадзе, в некоторые объекты портовой инфраструктуры. Сейчас последствия ночной атаки уточняются", — сообщил Братчук.

Также, по его словам, в результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Пожар был оперативно ликвидирован.

Напомним, 17 мая вооруженные силы России совершили массированный обстрел Одессы. В городе прогремела серия взрывов. Ранее, в ночь на 8 мая, российские войска нанесли удар по Одессе высокоскоростными ракетами Х-22. В результате атаки были ранены 3 человека.

Также напомним, утром 29 мая российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Для этого они использовали дроны "Shahed" и предварительно ракеты Х-101/555. По сообщению ГВА, это уже 15-я атака на столицу с начала мая.