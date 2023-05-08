Ракетный обстрел Одессы: что известно о последствиях удара Х-22

В результате атаки незначительные ранения получили три работника склада, куда прилетела российская ракета Х-22.

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Российские войска нанесли удар по Одессе высокоскоростными ракетами Х-22. В результате атаки известно о 3 раненых. Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

Известно, что на утро 8 мая в результате попадания ракеты Х-22 по одному из составов логистической инфраструктуры. Три человека из числа работников состава получили незначительные ранения, они получили медицинскую помощь на месте. Никто из раненых не был госпитализирован. Вместе с тем один человек считается пропавшим без вести. Спасатели продолжают оперативно-спасательные работы.

Место прилета ракеты Х-22

Ликвидировали пожар 90 спасателей, огонь охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров.

В Командовании Воздушных сил ВСУ отчитались, что по Одессе были выпущены ракеты из бомбардировщиков Ту-22М3. Всего зафиксировано 8 пусков ракет с мыса Тарханкут в оккупированном Крыму. Часть ракет не достигла своих целей.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле российскими войсками. Было сбито 35 из 35 дронов-камикадзе Shahed-136.

8 мая в Минобороны Украины заявили, что сложно спрогнозировать, будет ли обострение войны до 9 мая. Анна Маляр говорит, что за время войны было немало праздничных дат, когда ждали ударов, но этого не происходило.