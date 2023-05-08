"Россияне любят даты": в Минобороны рассказали, будет ли обострение на фронте к 9 мая

По словам замминистра обороны Анны Маляр, за время войны уже было немало праздничных дат, когда от ВС РФ ожидали провокаций и усилений обстрелов, но этого не случилось. Однако украинцы должны быть готовы к коварству противника.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, стоит ли ждать обострения на фронте 9 мая. Об этом она 8 мая написала в своем Telegram-канале.

По мнению Маляр, невозможно на 100% процентов утверждать или опровергать то, что россияне могут что-то готовить на 9 мая в Украине.

Замминстра отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ от россиян ждали обострения на разные праздничные даты, однако ничего такого не происходило.

"Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То что россияне любят даты и исторические параллели — да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились". Поэтому, обострение может быть, может не быть. Мы всегда должны быть готовыми к коварству врага и обороне", — подчеркнула Маляр.

Возможные провокации России на 9 мая

7 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на 9 мая российские спецслужбы могут готовить провокации против населения России. Также существует вероятность, что россияне попытаются втянуть Беларусь в войну против Украины.

В украинской разведке считают, что такая российская "операция под фальшивым флагом" может иметь целью втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

Напомним, 5 мая полковник ВСУ Анатолий Штефан заявил, что массовая "эвакуация" мирных жителей из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области может свидетельствовать о подготовке провокации ВС РФ. По мнению военачальника, россияне принудительно вывозят украинских женщин и детей из их домов на базы отдыха у побережья, намереваясь ими прикрыться.