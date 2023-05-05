"Готовят провокацию": полковник ВСУ высказался об "эвакуации" в Запорожской области

По словам Анатолия Штефана, российские оккупанты прикрываются детьми и женщинами, которых принудительно свозят на базы отдыха у побережья.

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Массовая "эвакуация" мирных жителей из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области может свидетельствовать о подготовке провокации ВС РФ. Об этом 5 мая написал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Telegram.

По мнению военачальника, россияне принудительно вывозят украинских женщин и детей из их домов на базы отдыха у побережья, намереваясь ими прикрыться. Он отметил, что эти действия являются "очередным коварным шагом врага".

Полковник также указал на то, что большинство упомянутых баз накануне были заняты представителями оккупационных властей, силовых ведомств и российскими военными командирами.

"Официально сообщаю, что подразделения Сил обороны не ведут огонь в места, где есть гражданские люди. Скорее всего, террористы готовят провокацию с обстрелом объектов, на которых находятся женщины и дети", — заявил Анатолий Штефан.

Напомним, что 5 мая представитель оккупационных властей в Запорожской области Евгений Балицкий заявил об "эвакуации" местных жителей из 18 оккупированных населенных пунктов. По его словам, вывозить будут семьи с детьми, пожилых людей, инвалидов и пациентов медицинских учреждений.

В тот же день в Центре национального сопротивления отметили, что покинуть временно оккупированные южные регионы Украины готовятся и коллаборанты, члены оккупационных администраций и их семьи. Так, в Запорожской области уже разработан план выезда упомянутых лиц в Крым.

Ранее, 28 апреля, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о панических настроениях среди коллаборантов во временно оккупированной Запорожской области. По его словам, причиной тому стали взрывы в Мелитополе, в результате которых погибли полицейские-коллаборанты.