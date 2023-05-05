"Готують провокацію": полковник ЗСУ висловився про "евакуацію" у Запорізькій області

За словами Анатолія Штефана, російські окупанти прикриваються дітьми та жінками, яких примусово звозять на бази відпочинку біля узбережжя.

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Масова "евакуація" мирних жителів із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області може свідчити про підготовку провокації ЗС РФ. Про це 5 травня написав полковник Збройних сил України Анатолій Штефан у Telegram.

На думку воєначальника, росіяни примусово вивозять українських жінок та дітей із їхніх будинків на бази відпочинку біля узбережжя, маючи намір ними прикритися. Він зазначив, що ці дії є "черговим підступним кроком ворога".

Полковник також зазначив, що більшість згаданих баз напередодні були зайняті представниками окупаційної влади, силових відомств та російськими військовими командирами.

"Офіційно повідомляю, що підрозділи Сил оборони не ведуть вогонь до місць, де є цивільні люди. Швидше за все, терористи готують провокацію з обстрілом об'єктів, на яких перебувають жінки та діти", — заявив Анатолій Штефан.

Нагадаємо, що 5 травня представник окупаційної влади у Запорізькій області Євген Балицький заявив про "евакуацію" місцевих жителів із 18 окупованих населених пунктів. За його словами, вивозитимуть сім'ї з дітьми, літніх людей, інвалідів та пацієнтів медичних закладів.

У той же день у Центрі національного спротиву зазначили, що покинути тимчасово окуповані південні регіони України готуються також колаборанти, члени окупаційних адміністрацій та їхні родини. Так, на Запоріжжі вже розроблено план виїзду згаданих осіб до Криму.

Раніше, 28 квітня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про панічні настрої серед колаборантів у тимчасово окупованій Запорізькій області. За його словами, причиною цього стали вибухи в Мелітополі, внаслідок яких загинули поліцейські-колаборанти.