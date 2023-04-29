"Земля під ногами горить": у колаборантів у Мелітополі почалася паніка, – мер

За словами Івана Федорова, поліцейські-колаборанти почали виходити на зв'язок із українськими спецслужбами, щоб працювати проти росіян.

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Серед колаборантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області переважають панічні настрої. Причиною стали вибухи 27 квітня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі всеукраїнського телемарафону 28 квітня.

Чиновник зазначив, що внаслідок ранкового вибуху загинуло двоє поліцейських, одним із яких виявився колаборант Олександр Міщенко.

"Вчора було ліквідовано одного з основних колаборантів, який пішов співпрацювати з окупантами саме з поліції. Примусом чи грошима купив величезну кількість особового складу поліцейських на тимчасово окупованій Мелітопольщині", — висловився Федоров про Міщенка.

Увечері того ж дня вибух пролунав поряд із будинком родини колаборантів Доломан. За словами Федорова, глава сімейства перевозив медикаментами із Криму та готувався до виборів від "єдиної Росії". Після вибуху зрадники втекли до Криму.

Як зазначає мер Мелітополя, після ліквідації Міщенка окупанти наказали всім поліцейським, які погодилися з ними співпрацювати, приїжджати на роботу на 5 ранку, до завершення комендантської години.

"Вже чітко видно, що у них паніка та "земля під ногами горить". Вони не знають, що робити, їх не відпускають і просто так не дають виїхати", — констатував урядовець.

Іван Федоров про паніку серед колаборантів

Федоров також зазначив, що багато колаборантів виходять на зв'язок з нашими спецслужбами з бажанням допомагати та працювати проти ворога.

Нагадаємо, що 27 квітня в центрі Мелітополя пролунав вибух. Окупаційна адміністрація міста стверджує, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. Крім того, журналісти заявили, що приблизно о 4.00 ранку у місті було чутно автоматні черги.

Згідно з заявою Івана Федорова від 28 квітня, у Запорізькій області російські окупанти, так само як і в Херсонській, почали відбирати у місцевих рибалок катери та човни. За словами чиновника, росіяни вирішили "плисти від контрнаступу" ЗСУ.

Раніше, 24 квітня, у тимчасово окупованому Мелітопольському районі окупанти зазнали втрат особового складу через отруєння невідомою речовиною. За даними Генштабу ЗСУ, загинуло 20 російських солдатів.