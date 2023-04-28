Під Мелітополем окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною, – Генштаб

За інформацією українських військових, в окупованій частині Запорізької області росіяни зазнають втрат, зокрема й небойових. Так, через отруєння загинуло 20 російських військовослужбовців.

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У понеділок, 24 квітня, Збройні сили Російської Федерації у тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області зазнали втрат особового складу через отруєння невідомою речовиною. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 28 квітня.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема небойових", — констатували в Генштабі ЗСУ.

За даними українських військових, в одному з ворожих підрозділів в окупованій частині Запорізької області на смерть отруїлися 20 окупантів, які вживали речовину невідомого походження.

У зведенні також згадується про те, що минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки російських військових та один удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Зі свого боку, ракетні війська уразили два пункти управління ЗС РФ, один район зосередження живої сили противника, один засіб протиповітряної оборони, а також склад боєприпасів та два артилерійські підрозділи.

Нагадаємо, що 27 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про прибуття до міста нових підрозділів армії російських окупантів. Зокрема, йшлося про "кадировців", які заселилися до готелю "Мелітополь".

Іван Федоров також повідомив, що вранці, 27 квітня, у центрі Мелітополя пролунав вибух. Окупаційна адміністрація міста стверджує, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Пізніше чиновник додав, що внаслідок ранкового вибуху в Мелітополі загинув колаборант Олександр Міщенко. До початку повномасштабної війни Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Окупанти його залишили на цій же посаді.