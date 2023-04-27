Поселили в центрі міста: до Мелітополя заїхали нові загони "кадировців", — мер Федоров

За словами міського голови, росіяни напередодні контрнаступу ЗСУ вирішили посилити фільтраційні заходи для місцевих мешканців. В деякі населені пункти перестали пускати людей без прописки.

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У тимчасово окупований Мелітополь заїхали нові підрозділи армії російських загарбників. Зокрема йдеться про "кадировців". Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Іван Федоров 27 квітня.

За його словами, з кожним днем у місті стає більше не лише російських окупантів, а й військової техніки, яку противник збирається використовувати проти ЗСУ під час атак.

"Нові підрозділи окупаційної армії заїжджають до міста. Буквально вчора до готелю "Мелітополь", який у самому центрі міста, приїхали нові підрозділи "кадировців", що заселялися. Також спостерігається постійний рух техніки, яка йде на запорізьку лінію фронту", — сказав Іван Федоров.

За його словами, напередодні контрнаступу українських захисників у росіян розпочинається паніка. Звідси і з'являються оборонні споруди та мінні поля у рiзних населенних пунктах.

Крім того, Росія на окупованих територіях посилила фільтраційні заходи, тим самим не дає спокійно жити громадянам.

Посилилася і пропаганда дітей. Днями у захоплених населених пунктах помітили організацію під назвою "Волонтери перемоги", яка займається "промиванням мiзкiв у дітей".

"У деякі села вони з вчорашнього дня перестали пускати людей, які не мають прописки у цих населених пунктах. Фільтрація посилена на всій території окупованої частини Запорізької області. Вона посилилась приблизно 2,5 — 3 тижні тому", — уточнив мер.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що окупанти мінують поля та ґрунтові дороги біля Мелітополя. За словами мера, фермери вже провели посівну компанію, а тепер не можуть обробляти землю через заборону військових РФ.