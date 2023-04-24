Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги біля Мелітополя, – мер

За словами Івана Федорова, фермери вже провели посівну компанію, а тепер не можуть обробляти землю через заборону військових РФ.

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Російські загарбники продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованої частини Мелітополя Запорізької області. Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в районі селища Веселе Мелітопольського району", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Федорова, фермерам, яких спершу змусили засіяти землю, тепер забороняють працювати на полях.

Мер нагадав, що до цього росіяни мінували околиці Енергодару та ділянку між Михайлівкою та Орлянським.

Росіяни готуються до українського контрнаступу

Російські військові на Запоріжжі почали готуватися до відступу, під час якого українських дітей планують вивезти в тимчасово окупований Крим, 20 квітня писав Федоров.

За його словами, мешканцям роздають листівки про необхідність здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати із 5 по 7 травня.

"Ми поки не можемо говорити, що розпочалася масова евакуація із Запорізької області, але те, що тенденція до початку евакуації є, це факт", — зазначив міський голова.

Він додав, що і в Енергодарі, і в Мелітополі російські військові почали демонтувати обладнання з відділень банку, а також знімати кондиціонери в тих квартирах, де вони є.

Нагадаємо, 13 квітня агенти руху опору "Атеш" зазначили, що російські війська масово переміщуються з Мелітопольського напрямку до Маріуполя. А вдень у Мелітополі пролунав сильний вибух – жителі міста навіть подумали, що розпочався контрнаступ ЗСУ.

За інформацією британської розвідки, оприлюдненої 12 квітня, окупаційні сили РФ завершили створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у Запорізькій області. У відомстві припускають, що застосування таких зусиль для оборони Мелітополя може свідчити, що командування ЗС РФ не виключає українського наступу саме на цьому напрямі.