Напередодні наступу: ЗС РФ втікають із Мелітополя до Маріуполя, — партизани "Атеш" (фото)

Агенти руху опору помітили в останній тиждень активне перекидання техніки та особового складу росіян. А вдень у Мелітополі пролунав сильний вибух — жителі міста навіть подумали, що розпочався контрнаступ ЗСУ, пишуть у ЗМІ.

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Російські війська масово переміщаються з Мелітопольського напрямку Маріуполь. Про це повідомили в Telegram 13 квітня агенти руху опору "Атеш" та показали фото пересування техніки військ РФ.

"За останній тиждень ми спостерігаємо численні перекидання техніки та особового складу росіян з Мелітополя до Маріуполя. У зв'язку з цим їх помітно побільшало на території міста", — зазначили партизани.

"Які причини за цим стоять, ми залишаємо на ваш розсуд. Збільшення кількості російської армії в місті не завадить нам продовжувати нашу непросту роботу", — підсумували військові.

"Атеш" — військовий партизанський рух, що діє на тимчасово окупованих територіях України та у Росії. Рух заснований кримськими татарами та українцями у вересні 2022 року. Партизани вже провели кілька успішних операцій — ліквідували окупантів у Сімферополі та на території окупованого Криму.

Потужний вибух у Мелітополі 13 квітня: російська система ППО "не спрацювала"

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що близько полудня 13 квітня у місті було неспокійно – у центрі чули гучний вибух. За його словами, у Мелітополі "не спрацювала російська система ППО".

Вибух чули у всіх районах міста та навіть у селищі Мирне, повідомило місцеве агентство "РІА Мелітополь".

"Деякі городяни подумали, що це вже наступ ЗСУ, оскільки в будинках стіни тряслися, а на машинах містом спрацювала сигналізація. У районі Чорного гастронома видніється стовп білого диму", — зазначили журналісти.

Після вибуху було відзначено суєту в лавах ЗС РФ – вулицею Інтеркультурна чули пересування техніки та спецсигнали. У районі гуртожитку Мелітопольського державного педагогічного університету на Університетській вулиці перекрили дорогу, спостерігалося велике скупчення загарбників.

Нагадаємо, що британська розвідка 12 квітня повідомляла про створення трьох рівнів зон оборони приблизно на 120 кілометрів у Запорізькій області. Можливо, командування загарбників вважає, що наступ українських військових буде саме у напрямку Мелітополя.

У Мелітополі вночі 6 квітня пролунали кілька сильних вибухів, у район аеродрому поїхали машини швидкої допомоги. Іван Федоров говорив, що на місці вибухів розташовувалися техніка та особовий склад ЗС РФ, все це завозили 4 дні.