Вибухи щодня: росіяни 4 дні звозили техніку, але все це знищено, — Федоров (відео)

ЗС РФ, за словами мера Мелітополя, протягом кількох днів звозили техніку та особовий склад, попередньо відключивши мобільний зв'язок, інтернет. Проте заходи безпеки не спрацювали і позиції окупантів було знищено.

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Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вибухи, які напередодні увечері, 6 квітня, сталися в районі Мелітополя, чули у тому місці, де дислоковано техніку та особовий склад окупаційних військ. Усю техніку і військових завозили протягом чотирьох днів. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, протягом останніх двох тижнів у окупаційних військах "постійно щось вибухає", зокрема й колаборанти у своїх автомобілях. Він уточнив, що РФ проводить зачистку власних ставлеників.

"Щодня у них чергова і чергова "бавовна". Вчора, приблизно о 8:30 вечора були чутні вибухи на сході нашого міста — Мелітополя та Мелітопольського району. Це безпосередньо в селі Веселе", — розповів мер.

За його словами, за кілька днів до вибухів стало відомо, що ворог уже протягом чотирьох днів звозить туди військову техніку та свій особовий склад.

Примітно й те, що робилося це за відключеного мобільного зв'язку та інтернету.

"Як це виглядало: вони почали стягувати туди військову техніку, озброєння, відключили мобільний зв'язок та інтернет для того, щоб мешканці ні про що не могли повідомити спецслужби України", — пояснив Федоров.

Водночас цю обставину приховати не вдалося.

На день раніше в окупантів була зовсім вже "пекельна ніч".

Федоров заявив, що протягом трьох-чотирьох днів гелікоптерами на Мелітопольський аеродром звозилась чергова партія "надважливого вантажу", але в одну ніч проігнорували правила безпеки — і вантаж вибухнув, більше цього вантажу немає.

Подібне триває другий тиждень поспіль і сіє паніку серед окупантів, і, на жаль, місцевих жителів, яких тероризує ворог.

Втрати окупантів у Мелітополі

Втрати ворога зростають. Лікарні всього регіону, не лише місцеві, переформатували під військові шпиталі.

Як підтвердження вибухів дводенної давності Федоров навів повідомлення про те, що на аеродромі помітили щонайменше десять машин "швидкої", які їхали до аеродрому рятувати окупантів.

"Постраждалих везли не до лікарні Мелітополя, а до військового шпиталю, який ворог організував у дитячому санаторії на території Мелітополя", — сказав Федоров, пославшись на свідчення очевидців.

Він також повідомив, що лікарня Мелітополя переповнена мирними жителями, бо це єдина функціонуюча медустанова в регіоні — починаючи від Генічеська, Нової Каховки та Бердянська. У всіх інших лікарнях російські окупанти організували військові шпиталі.

ЗС РФ будують оборону у чотири лінії

Від запорізької лінії фронту до Мелітополя російські війська збудували ешелоновану оборону у чотири лінії, а два тижні тому розпочалося облаштування додаткової лінії.

"Будують три оборонні споруди. Перша — на кордоні Запорізької та Донецької областей. Друга — на кордоні Запорізької та Херсонської областей. Третя лінія — біля Мелітополя, буквально за 5-7 кілометрів між селами Терпіння та Мирне", — пояснив Федоров.

У деяких селах облаштовують цілі підземні міста. З бетонних конструкцій чи морських контейнерів, найімовірніше, обладнують командні пункти. Зайняті і бомбосховища, які є у місті.

У Генштаб України повідомили, що російські війська будують укріплення у Криму, до того ж залучають для цього декласовані елементи з наркоманів та алкоголіків.

Нагадаємо, що 7 квітня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про деокупацію Кримського півострова залишається за Україною.