РФ залучає до будівництва укріплень у Криму наркоманів та алкоголіків, — Генштаб

За даними українських військових, окупанти обіцяють чоловікам гроші за копання траншей, але насправді винагороду не виплачують зовсім або платять не в повному обсязі.

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У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські окупанти приваблюють будівництво фортифікаційних споруд місцевих чоловіків. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 7 квітня.

За інформацією українських військових, до робіт залучають переважно наркоманів та чоловіків, які страждають на алкогольну залежність. При цьому окупанти обіцяють їм грошову винагороду, але найчастіше не виплачують її або платять не в повному обсязі.

"Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Ситуація на фронті станом на ранок 7 квітня

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, минулої доби противник завдав 5 ракетних і 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями Сил оборони України та цивільної інфраструктури населених пунктів.

Минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка — Донецької.

Ситуація в Бахмуті та Авдіївці

За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

Нагадаємо, згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW) від 6 квітня, окупанти за тиждень втратили 4000 військових під Авдіївкою. І ще стільки ж російських військових вирішили перекинути із Білорусі.

Днем раніше, 5 квітня, повідомлялося, що українські захисники провели успішну контратаку і змогли трохи просунутися на південь від Авдіївки.