РФ привлекает к строительству укреплений в Крыму наркоманов и алкоголиков, — Генштаб

По данным украинских военных, оккупанты обещают мужчинам деньги за рытье траншей, но на деле вознаграждение не выплачивают вовсе, либо платят не в полном объеме.

Related video

В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские оккупанты привлекают к строительству фортификационных сооружений местных мужчин. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 7 апреля.

По информации украинских военных, к работам привлекают в основном наркоманов и мужчин, страдающих алкогольной зависимостью. При этом оккупанты обещают им денежное вознаграждение, но чаще всего не выплачивают его, либо платят не в полном объеме.

"Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего, вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", — говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 7 апреля

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

За прошедшие сутки противник осуществил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ровное, Волфино, а также населенных пунктов Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Зыбино, Бочково, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодезное на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздоловка — Донецкой.

Ситуация в Бахмуте и Авдеевке

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка и Белая Гора.

Подразделения сил обороны отбили 16 атак противника на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дылеевка и Шумы Донецкой области.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за минувшие сутки украинские защитники отразили более 40 атак противника", — сказано в сообщении.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено 19 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новокалиновое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

Напомним, согласно данным Института изучения войны (ISW) от 6 апреля, оккупанты за неделю потеряли 4000 военных под Авдеевкой. И еще столько же российских военных решили перебросить из Беларуси.

Днем ранее,5 апреля, сообщалось, что украинские защитники провели успешную контратаку и смогли немного продвинуться к югу от Авдеевки.