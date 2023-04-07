Россияне потеряли 4000 солдат под Авдеевкой, — ISW (карта)

По данным аналитиков, несмотря на огромные потери, оккупанты направляют на фронт новые подразделения, которые прошли подготовку в Беларуси.

Related video

Российские оккупанты потеряли 4000 человек за последнюю неделю под Авдеевкой Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, опубликованном 6 апреля.

При этом, как отмечают аналитики, россияне направили контингент в количестве еще 4000 человек для укрепления линии Авдеека-Марьинка. Речь идет о войсках, которые прошли подготовку в Беларуси.

Фото: ISW

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские силы провели безуспешные наземные атаки в районе Авдеевки, Новокалинового (7 км к северу от Авдеевки), Северное (5 км к западу от Авдеевки), Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки. При этом российские источники утверждают, что российские силы достигли неустановленных успехов в направлении Авдеевки, Керамика (8 км к северу от Авдеевки) и Первомайска.

Ситуация на Бахмутском направлении

6 апреля российские войска продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры, размещенные 6 апреля, показывают, что российские силы совершили незначительное продвижение в центре Бахмута к северу от трассы Т0504.

По данным аналитиков Силы обороны Украины отразили наземные атаки ЧВК "Вагнер" к югу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута). Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы провели безуспешные наземные атаки в Бахмуте и к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки (6 км к северо-западу) и Орехово-Василевки (11 км к северо-западу), а также к западу от Бахмута в районе Ивановского.

Фото: ISW

Вместе с тем российские военкоры утверждали, что силы "Вагнера" добились незначительного продвижения на северо-западе Бахмута и закрепились в районе стадиона "Металлург" в центре Бахмута. Также по сообщению росСМИ, российские силы продвигаются в северном, восточном и южном Бахмуте, но не смогли продвинуться в районе Богдановки.

Украинские официальные лица указали, что российские силы способны поддерживать приемлемый темп артиллерийского огня на приоритетных участках фронта за счет других секторов. Пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил 5 апреля, что российские силы не испытывают дефицита артиллерийских боеприпасов на участках, где российские силы приоритетно проводят наступательные операции, например, на Бахмутском направлении. Государственная пограничная служба Украины заявила 5 апреля, что силы ЧВК "Вагнер" по-прежнему испытывают дефицит артиллерийских снарядов. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил 6 апреля, что российские силы на линии Авдеевка-Марьинка испытывают нехватку снарядов ближе к выходным, предполагая, что эти силы слишком быстро расходуют выделенные им артиллерийские снаряды и пополняются, по крайней мере, частично на еженедельной основе.

Ситуация под Угледаром

Как сообщают в ISW, российские источники, вероятно, преувеличивают заявления о наступательной активности вокруг Угледара. Один из российских военных блогеров утверждает, что российские силы нанесли значительный удар из РСЗО по Угледару, чтобы упредить наземную атаку, но ISW не видел никаких признаков ни крупной серии ударов, ни атаки. Другой блогер утверждает, что российские силы используют неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500, модифицированные для нанесения дальних точных ударов в районе Угледара. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские силы не проводили наступательных операций в западной части Донецкой области.

Ситуация вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная

6 апреля российские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что российские силы, вероятно, добились незначительных успехов к северо-западу от Куземовки (15 км к северо-западу от Сватово).

Пресс-секретарь российской Западной группировки войск (Западный военный округ) Сергей Зыбинский заявил 6 апреля, что российские силы уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали украинские ротации в районе Двуречной (15 км к северо-востоку от Купянска), Песчаного (25 км к северо-западу от Сватово) и Стельмаховки (15 км к западу от Сватово).

Российский военкор заявил, что российские войска возобновили наступательные операции в районе Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово). Пресс-секретарь ЦВО Александр Савчук заявил, что российские войска сорвали попытку украинских войск вернуть утраченные позиции в районе Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной). При этом Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы провели безуспешные наступательные операции в районе Невского (18 км к северо-западу от Кременной), Григоровки (11 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Напомним, 6 апреля газета The New York Times писала, что российское наступление потерпело провал. С начала года все российские завоевания на поле фронта выражаются в захваченном Соледаре, Красной горе и Курдюмовке, а также боях за Бахмут.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что Силы обороны Украины провели успешную контратаку и смогли немного продвинуться к югу от Авдеевки. По информации ISW, российские военные блогеры еще 3 апреля предсказывали контратаку ВСУ в районе Авдеевки, после нескольких неудачных попыток.