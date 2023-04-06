Два села и Соледар: российское наступление потерпело провал, – NYT

Несмотря на мобилизацию сотен тысяч бойцов и постоянные попытки штурмовать Бахмут, зимнее российское наступление журналисты назвали уже исчерпанным. Никакого прорыва не произошло.

Related video

С начала года все российские завоевания на поле фронта выражаются в захваченном Соледаре, Красной горе и Курдюмовке, а также боях за Бахмут. Об этом сообщает The New York Times.

Первоочередные планы РФ заключались в полном захвате Донбасса, где есть города гораздо больше Бахмута:

Краматорск;

Авдеевка;

Славянск;

Селидово;

Лиман;

Константиновка.

Однако прорыв российских войск в издании называют маловероятным сценарием. Независимо от исхода битвы за Бахмут, неспособность РФ захватить существенные позиции на Донбассе показывает, насколько мизерные достижения у ВС РФ. Оккупационная армия, несмотря на мобилизацию сотен тысяч людей, до сих пор испытывает серьезную нехватку кадров, как это было осенью перед украинским контрнаступлением.

Красная линия – нынешняя линия фронта, а черная – до начала зимнего наступления РФ

Имея больше войск и огневой мощи, Кремль столкнулся с украинским сопротивлением и подготовленными линиями обороны за годы боев. Попытки наступления на Угледар стали абсолютным разгромом для ВС РФ. Попытка захватить Авдеевку также провалились, несмотря на постоянные обстрелы города. Наконец, крепкая украинская оборона выдержала множество волн российских атак, чтобы окружить Бахмут. Земля, которую удалось захватить оккупантам, крайне мала.

Украинские чиновники говорят, что кровавая и продолжительная оборона Бахмута истощила наемников ППК "Вагнер", теперь в бой идут профессиональные бойцы, а не осужденные.

Карта боев за Бахмут

В издании отмечают, что для изменения ситуации на поле боя ВС РФ следует восстановить тот импульс, который был в начале полномасштабного вторжения, однако у них нет для этого сил. С августа 2022 года российские войска захватили:

Зайцево — ноябрь 2022;

Курдюмовка и Соледар — январь 2023;

Красная гора – февраль 2023;

часть Бахмута — март 2023 года.

Подытоживая авторы пишут, что несмотря на мобилизацию сотен тысяч новобранцев в армию, зимнее наступление РФ иссякло.

Напомним, 6 апреля в ВСУ заявили, что в боях за Бахмут не утихают. Столкновения с врагом продолжаются в городской застройке.

Также 6 апреля владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин посетовал, что ВСУ организовали эффективную оборону в западной части города.