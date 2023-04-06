Два села та Соледар: російський наступ зазнав провалу, – NYT

Попри мобілізацію сотень тисяч бійців та постійні спроби штурмувати Бахмут, зимовий російський наступ журналісти назвали вже вичерпаним. Жодного прориву не сталося.

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З початку року всі російські здобуття на полі фронту виражаються у захоплені Соледара, Красної гори та Курдюмівки, а також боях за Бахмут. Про це повідомляє The New York Times.

Першочергові плани РФ полягали в повному захоплені Донбасу, де є міста набагато більші за Бахмут:

Краматорськ;

Авдіївка;

Словʼянськ;

Селидове;

Лиман;

Костянтинівка.

Проте прорив російських військ у виданні називають малоймовірним сценарієм. Незалежно від результату битви за Бахмут, неспроможність РФ захопити суттєві позиції на Донбасі показує, наскільки мало чого досяг їхній наступ. Окупаційна армія попри мобілізацію сотень тисяч людей досі відчуває серйозну нестачу кадрів, як це було восени перед українським контрнаступом.

Червона лінія - нинішня лінія фронту, а чорна - до початку зимового наступу РФ

Маючи більше військ і вогневої потужності Кремль зіткнувся з українським супротивом та підготовленими лініями оборони за роки боїв. Спроби наступу на Вугледар стали абсолютним розгромом для ЗС РФ. Спроба захопити Авдіївку також провалились попри постійні обстріли міста. Врешті міцна українська оборона витримала безліч хвиль російських атак, щоб оточити Бахмут. Земля, яку вдалося захопити окупантам, мізерна.

Українські чиновники кажуть, що кривава та тривала оборона Бахмута виснажила найманців ПВК "Вагнер", тепер в бій йдуть професійні бійці, а не засуджені.

Мапа боїв за Бахмут

У виданні зазначають, що для зміни ситуації на полі бою ЗС РФ треба відновити той імпульс, який був на початку повномасштабного вторгнення, однак в них немає для цього сил. З серпня 2022 року російські війська захопили:

Зайцеве — листопад 2022;

Курдюмівка та Соледар — січень 2023;

Красна гора — лютий 2023;

частина Бахмуту — березень 2023.

Підсумовуючи автори пишуть, що попри мобілізацію сотень тисяч новобранців в армію, зимовий наступ РФ вичерпався.

Нагадаємо, 6 квітня в ЗСУ заявили, що в бої за Бахмут не вщухають. Зіткнення з ворогом тривають в міській забудові.

Також 6 квітня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пожалівся, що ЗСУ організували ефективну оборону в західній частині міста.