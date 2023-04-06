"ЗСУ нікуди не йдуть з Бахмута, у них організована оборона в західних кварталах", — Пригожин

Власник ПВК "Вагнер" заявив, що про жоден наступ армії Росії поки не йдеться і за традицією покритикував командування ЗС РФ, яке сидить в тилу і не в курсі справжньої ситуації на фронті.

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"Кухар Путіна" й очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що передумов до того, що Збройні сили України збираються йти з Бахмута, немає, і жодного наступу російських військ поки не буде. Про це повідомляє його пресслужба.

"Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде. У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста. Потім, коли вони підуть із Бахмута, ми повністю видворимо всіх до останнього. Безумовно, вони займуть оборону в районі Часового Яру та на підступах до Бахмута. Тому ні про який наступ поки, я вважаю, не йдеться", — сказав Пригожин.

Він додав, що для того, щоб у них була хоч якась позитивна динаміка, треба вирішити низку питань, зокрема з постачанням боєприпасів, захищеністю флангів та "нормально організованим командуванням".

"Суровікіна (ред. — генерал армії РФ) не бачив давно, не знаю, чим він займається. Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти. Решта не зараз", — сказав він.

Українські прикордонники у Бахмуті опинилися в оточенні. Їм довелося ухвалювати імпульсивні рішення, щоб вибратися. Завдяки цьому вони вирвалися з оточення і ліквідували кількох окупантів.

В ЗСУ розповіли, як використовують на фронті снаряди Excalibur. За словами бійців, окупанти дивуються роботі українських артилеристів, а місцеві жителі з усмішкою розповідають, як ті били "просто в ціль".