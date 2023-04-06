"ВСУ никуда не уходят из Бахмута, у них организована оборона в западных кварталах", — Пригожин

Владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что ни о каком наступлении армии России пока речь не идет и по традиции покритиковал командование ВС РФ, сидящее в тылу и не в курсе настоящей ситуации на фронте.

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"Повар Путина" и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что предпосылок к тому, что Вооруженные силы Украины собираются уходить из Бахмута, нет, и никакого наступления российских войск пока не будет. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Надо сказать четко, что противник никуда не идет. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, потом в районе многоэтажек западного квартала города. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часового Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речь не идет", — сказал Пригожин.

Он добавил, что для того, чтобы у них была хоть какая-то положительная динамика, нужно решить ряд вопросов, в том числе поставки боеприпасов, защищенности флангов и "нормально организованное командование".

"Суровикина (ред. — генерал армии РФ) не видел давно, не знаю, чем он занимается. Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно уходить. Остальные не сейчас", — сказал он.

Украинские пограничники в Бахмуте оказались в окружении. Им пришлось принимать импульсивные решения, чтобы выбраться. Благодаря этому они вырвались из окружения и ликвидировали нескольких оккупантов.

В ВСУ рассказали, как используют на фронте снаряды Excalibur. По словам бойцов, оккупанты удивляются работе украинских артиллеристов, а местные жители с улыбкой рассказывают, как те били "просто в цель".