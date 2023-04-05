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ВСУ провели успешное контрнаступление возле Авдеевки, — ISW (карта)

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Фото: Укринформ | Украинские военные

По информации американских аналитиков, пока неизвестно, удерживают ли Силы обороны Украины новые позиции, или военнослужащие провели боевую разведку, после чего покинули район.

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Украинские защитники смогли немного продвинуться к югу от Авдеевки Донецкой области, в связи с успешной операцией контратаки. Об этом сообщается в отчете за 4 апреля Института изучения войны (ISW).

"Вероятно, украинские военные осуществили контрудар к северо-востоку от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что украинские силы отразили позиции к северо-западу от Новоселовки, в 17 км к северо-востоку от Авдеевки, и продвинулись в упор к населенному пункту", — пишут аналитики.

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Карта ISW
Фото: ISW

По информации ISW, российские военные блогеры еще 3 апреля предсказывали контратаку ВСУ в районе Авдеевки, после нескольких неудачных попыток. Вместе с тем, пока неизвестно, удерживают ли украинские силы эти позиции до сих пор или они провели боевую разведку и впоследствии покинули этот район.

Также аналитики выяснили, что 4 апреля российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. На опубликованных 4 апреля кадрах с геолокацией видно, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки).

Официальный представитель Южной группировки войск РФ Иван Бигма заявил, что неустановленное мотострелковое подразделение Южной группировки войск отразило операцию украинской разведки под Марьинкой.

В свою очередь, Генштаб Украины сообщил, что оккупанты провели безуспешные штурмы вблизи самой Авдеевки, в 13 км к северу от Авдеевки в районе Новокалиново и Красногоровки и в 27 км к юго-западу от Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Марьинки.

Напомним, 3 апреля, российские оккупанты обстреляли автобус с людьми в городе Авдеевка Донецкой области. Один человек погиб и один получил ранения.

По состоянию на 30 марта, аналитики ISW писали, что Авдеевка охвачена войсками противника с трех сторон, однако не окружена.